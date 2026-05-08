«Показала, как относится к людям»: продюсер рассказал о новой песне Долиной про мошенничество с квартирой

08 мая 2026, 12:14

Продюсер Рудченко: не особо верится в искренние намерения Долиной с песней

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Музыкальный критик Павел Рудченко усомнился в искренности народной артистки России Ларисы Долиной, выпустившей песню «Момент истины» на фоне скандала с квартирой. По мнению продюсера, таким образом певица пытается привлечь внимание к своей персоне, однако рискует окончательно оттолкнуть публику.





В беседе с NEWS.ru Рудченко отметил, что тема с недвижимостью уже начала утихать, но всё еще остаётся в топе информационной повестки, чем якобы и решила воспользоваться команда знаменитости. Эксперт подчеркнул, что действия исполнительницы, а также её высокомерие и надменность сформировали негативное восприятие со стороны аудитории.





«На самом деле, после действий Ларисы Александровны [Долиной] не особо верится в искренние намерения по выпуску песни [«Момент истины»]. Это не население озлобилось против нее, она своими действиями показала, как относится к людям, к их мнению и комментариям», — прокомментировал собеседник.