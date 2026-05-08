«Навсегда!»: Режиссер фильма «Гардемарины, вперед!» раскрыл, за что на него обиделась Буланова

08 мая 2026, 16:16

Певица Буланова обиделась на режиссера Шевелькова из-за сравнения с Пьехой

Татьяна Буланова

Актер и режиссер Владимир Шевельков вспомнил курьезный случай на съемках клипа Татьяны Булановой в 1990-х. Он признался, что певица обиделась на него после того, как он сравнил ее с Эдитой Пьехой.





В беседе с NEWS.ru культурный деятель отметил, что Буланова никогда не боялась выглядеть смешной в кадре. Он считает закономерным, что хиты певицы сегодня обрели новую популярность среди зумеров, и называет ее «певицей на все времена», способной находить отклик у публики любого возраста.





«Я сказал Тане: «Ты, как Пьеха, — навсегда!» Таня подумала, будто я говорю о возрасте. И обиделась. А я имел в виду, что ее песни и голос — как песни и голос Пьехи — всегда будут трогать сердца слушателей», — прокомментировал собеседник.