Пережила измену, тяжело болела, но улыбалась на свадьбе дочери и умерла в одиночестве: какой была жизнь Веры Глаголевой?

30 января 2026, 14:59

Вера Глаголева (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

«Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте» — такую посмертную награду вручили выдающейся актрисе, режиссеру и народной артистке России Вере Глаголевой. 31 января она могла отметить юбилей – 70 лет, однако ей не суждено было дожить до этого дня. Как сложилась ее нелегкая судьба и почему она умерла в одиночестве – в материале «Радио 1».





Содержание Биография и творческий путь Личная жизнь Болезнь и уход из жизни

Биография и творческий путь

Вера Глаголева (Фото: кадр из фильма «На край света»)

Личная жизнь

(Фото: Кадр из фильма «Одна война»)

«Знаете, очень приятно, когда ты пытаешься что-то сказать людям своей картиной, и они это понимают. Идут отклики. Вообще, в профессии режиссера мне нравится все от начала и до конца. Мне нравится создавать некое полотно, которое только твое. Которое создал ты», — говорила Глаголева.

Болезнь и уход из жизни