Пережила измену, тяжело болела, но улыбалась на свадьбе дочери и умерла в одиночестве: какой была жизнь Веры Глаголевой?
«Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте» — такую посмертную награду вручили выдающейся актрисе, режиссеру и народной артистке России Вере Глаголевой. 31 января она могла отметить юбилей – 70 лет, однако ей не суждено было дожить до этого дня. Как сложилась ее нелегкая судьба и почему она умерла в одиночестве – в материале «Радио 1».
Биография и творческий путьВера Глаголева родилась 31 января 1956 года в Москве в семье преподавателей. В начале 60-х она с родителями переехала в Восточную Германию, где её отец и мать преподавали в русской школе. В 1966 году семья вернулась в столицу, а Вера вскоре увлеклась стрельбой из лука. Упорство привело её в сборную Москвы, а в 1975 году она получила звание мастера спорта.
Продолжать карьеру девушка не стала. Спорт остался в прошлом, когда в её жизни случайно появился кинематограф. После школы Веру пригласили на кинопробы на «Мосфильме» — и это стало поворотным моментом. Её искренность и естественность покорили режиссёра Родиона Нахапетова, и она получила роль в фильме «На край света…». С этого момента началась её кинокарьера.
Вера Глаголева (Фото: кадр из фильма «На край света»)
Личная жизньС Нахапетовым Вера связала не только творческую судьбу — они поженились. Однако спустя несколько лет режиссёр эмигрировал в США и там завёл новые отношения. Глаголева осталась в России с двумя дочерьми и постепенно ушла в режиссуру — видимо, чтобы обрести новый смысл и независимость.
Её дебютный фильм в роли режиссера — «Сломанный свет» — вышел с опозданием из-за правовых сложностей, но стал заявкой на серьёзный разговор о судьбах творческих людей в кризисное время. Второй муж Глаголевой — бизнесмен Кирилл Шубский — сначала отказался финансировать её проект, но вскоре стал частью её жизни. Она познакомилась с ним на кинофестивале в Одессе. У них родилась дочь Анастасия. Однако и этот союз не был безоблачным — в СМИ появлялись слухи о романе Шубского с гимнасткой Светланой Хоркиной.
В начале 2000-х Вера вернулась к режиссуре и создала несколько заметных картин. В фильме «Одна война» (2010) она обратилась к теме женщин, родивших детей от немецких оккупантов. Лента потрясла аудиторию и собрала более 30 международных наград. Год спустя Глаголевой присвоили звание народной артистки России.
(Фото: Кадр из фильма «Одна война»)
«Знаете, очень приятно, когда ты пытаешься что-то сказать людям своей картиной, и они это понимают. Идут отклики. Вообще, в профессии режиссера мне нравится все от начала и до конца. Мне нравится создавать некое полотно, которое только твое. Которое создал ты», — говорила Глаголева.
Болезнь и уход из жизниВ 2014 году она выпустила картину «Две женщины» по пьесе Тургенева, объединив актёров из разных стран — в кадре появились Рэйф Файнс, Сильви Тестю и Бренд Мосс. Фильм тепло приняли как в России, так и за рубежом. В 2007 году Вере диагностировали рак желудка. Десять лет она боролась с болезнью молча — знали лишь самые близкие. Даже незадолго до смерти, летом 2017 года, она была на свадьбе дочери, улыбалась и, казалось, чувствовала себя хорошо.
16 августа 2017 года Вера Глаголева ушла из жизни. Её смерть стала шоком для друзей и коллег — актриса до самого конца оставалась активной, не афишировала недуг и продолжала работать. Её последний фильм «Не чужие» завершили уже после её смерти, он вышел на экраны в 2018 году.