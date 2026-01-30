Серьезное ДТП, клиническая смерть и алкогольная зависимость: что происходит в жизни звезды «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова?
Алексей Геннадьевич Нилов — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации. Широкую популярность он получил благодаря роли капитана, а позднее старшего лейтенанта Андрея Ларина в культовом телесериале «Улица разбитых фонарей». За пределами экрана жизнь актёра складывалась куда менее удачно: бывшие возлюбленные единодушно называли его главной слабостью пристрастие к алкоголю. 31 января Алексею Нилову исполняется 62 года. О многочисленных романах, оставленных детях и зависимости артиста — в материале «Радио 1».
Биография Алексея Нилова: детство в творческой семьеБудущий актёр родился 31 января 1964 года в Ленинграде. Он с детства рос в окружении людей искусства. Его отец, Геннадий Нилов, и крёстный отец, Евгений Жариков, были широко известны зрителям по фильму «Три плюс два». Мать Алексея по профессии была инженером, однако искренне любила театр и старалась не пропускать значимых премьер.
Впервые на экране Нилов появился ещё ребёнком — в четырёхлетнем возрасте он снялся в сказке «Снегурочка», поставленной его двоюродным дедом Павлом Кадочниковым. Казалось, актёрская судьба для него предопределена, однако отец пытался отговорить сына от этой профессии, честно рассказывая о её сложностях и подводных камнях.
Выбор профессии и обучение в театральном вузеВ юности Алексей всерьёз задумывался о поступлении в технический вуз. Однако по настоянию матери он всё же решился подать документы в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Экзамены Нилов сдал успешно и его зачислили, хотя его отец отнёсся к этому достижению довольно скептически.
«Почему не хотел работать актером? Сугубо личные причины были. В 91-м году погиб очень близкий человек, прекрасный актер Владимир Осипчук. У меня был сильный стресс, шок. Я на тот момент ушел из театра и вообще из профессии, абсолютно не сожалея. Мне было все равно, что делать. Я и в театральный институт поступал, потому что надо было куда-то поступать», — вспоминает Алексей.
Армия, Чернобыль и ранняя пенсияПосле окончания института актёрская карьера Нилова не началась сразу. Молодому артисту предстояло отслужить в армии. Во время службы он освоил профессию минера, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также в строительстве города Славутича. Эти события впоследствии позволили Нилову выйти на пенсию уже в 50-летнем возрасте.
Позже актёр вспоминал, что узнал об отправке военных в Чернобыль случайно, не осознавая масштаба трагедии, с которой им предстояло столкнуться.
«Проснулся от топота — сапоги по улице грохотали. Я подумал, что соседний полк связи сняли на какие-то учения, по тревоге подняли. А потом мне сказали, что их отправили в Чернобыль. Зачем — непонятно, потому что никто не знал, что там произошло», — вспоминал Нилов.
Поиски работы и первые роли в киноПосле демобилизации Алексей Нилов устроился в театр «Студия-87» в Пушкине, однако коллектив просуществовал всего два года. Закрытие театра совпало с началом перестройки, и актёру пришлось зарабатывать на жизнь случайными подработками — он был рекламным агентом, стропальщиком и дворником.
В поисках новых возможностей Нилов уехал в Белоруссию, где попытался закрепиться в Минском драматическом театре. Со временем режиссёры начали приглашать его в кино. В этот период он снялся в картинах «Меченые», «Проклятие Дюран», «Год собаки».
«Улицы разбитых фонарей»: роль, изменившая всёПереломным моментом в карьере Нилова стало приглашение в сериал «Улицы разбитых фонарей». Поначалу проект не вызывал особых ожиданий — после съёмок первых восьми серий создатели сомневались, что картина найдёт своего зрителя. Однако сериал неожиданно стал настоящим телевизионным хитом и принёс Алексею Нилову всероссийскую известность.
Образ капитана Андрея Ларина актёр впоследствии повторил в проектах «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела». От привычного амплуа сотрудника правоохранительных органов Нилову удалось отойти благодаря участию в комедии «Моя мама — невеста» и мелодраме «Бумеранг».
Борьба с амплуа и смена образаДолгое время актёру предлагали схожие роли — следователей, адвокатов, майоров спецслужб. Изменить профессиональный вектор помог новый внешний образ: Нилов отрастил бороду, побрился налысо и набрал вес. Это позволило ему перейти к ролям отрицательных персонажей.
Так, в сериалах «Высокие ставки» и «Условный мент» он воплотил образы криминальных авторитетов, а в проекте «Выжить любой ценой» сыграл беглого заключённого. Несмотря на обширную фильмографию, сам Алексей Нилов неоднократно подчёркивал, что относится к собственным достижениям критически.
«Я не знаю, что такое творчество. Оно у меня закончилось очень давно. Наверно, когда я еще работал в каких-то театрах, играл в спектаклях, писал либретто и так далее. А с 1991 года я ничего этого не делаю. Так сложилась жизнь. Я ушел из театра и поставил крест на профессии, творчестве и всем остальном. Потому что мне это стало неинтересно», — заявил он.
Личная жизнь Алексея НиловаЛичная жизнь Нилова складывалась непросто. Впервые он женился в 1985 году — его супругой стала однокурсница Анна Замотаева. В период службы актёра в армии у пары родилась дочь Елизавета, которая позже также выбрала актёрскую профессию. Однако финансовые трудности и бытовые проблемы быстро разрушили союз, и супруги приняли решение расстаться.
После развода Нилов переехал в Минск, где познакомился с Сусанной Цирюк — дочерью дирижёра. Несмотря на отсутствие официального брака, женщина родила актёру сына Дмитрия.
Когда Алексея пригласили обратно в Санкт-Петербург на съёмки фильма «Меченые», Сусанна отказалась переезжать. В результате она осталась в Белоруссии вместе с ребёнком, а Нилов вернулся в Россию, где его уже ожидала волна популярности.
С ростом известности в жизни Нилова появилось множество романов. Актёр впоследствии не скрывал, что его отношения с женщинами были недолгими. Среди более продолжительных связей — романы с Юлией Михайловой и Полиной Каманиной, которые начались на съёмочных площадках. С Михайловой Нилов даже обвенчался, однако, находясь с ней в отношениях, познакомился с Каманиной.
Зависимость и ДТП
Полина Каманина позже признавалась, что главным недостатком актёра всегда оставалось его пристрастие к спиртному. По её словам, она доверяла Нилову и не зацикливалась на возможных изменах, хотя с ростом популярности внимание женщин к актёру значительно усилилось.
«Когда я была рядом, женщины активности не проявляли, может, меня боялись. Это спустя годы я в одном из его откровений прочитала, что 80 процентов женщин готовы были бежать за капитаном Лариным на край света! Вполне верю. Просто первое время мы были очень зациклены друг на друге. Потом в связи с его поездками, может, у него и начались какие-то интрижки. Но я на это не обращала внимания. Главное, я ему доверяла... и, думаю, он мне тоже», — говорила она.Со временем регулярные загулы стали причиной конфликтов. Кульминацией стала серьёзная авария, в которую пара попала и чудом осталась жива. После этого Каманина ушла от Нилова, вскоре встретила другого мужчину и родила ребёнка.
После расставания с Каманиной Алексей Нилов вступил в отношения с актрисой Ириной Климовой.
Брак с Ириной Климовой и рождение сына
Отношения Алексея Нилова и Ирины Климовой развивались стремительно. Между актёрами вспыхнули сильные чувства, и Нилову казалось, что он наконец встретил женщину, с которой сможет построить крепкую семью. Влюблённые официально зарегистрировали отношения, а спустя несколько месяцев, в 2003 году, у пары родился сын Никита.
Однако, как позже признавалась Ирина Климова, довольно быстро стало ясно, что они с Алексеем слишком разные люди. Ситуацию осложняло и расстояние: Нилов жил в Санкт-Петербурге, тогда как его супруга работала и обосновалась в Москве. Актёр неоднократно обещал переехать и создать общий дом, но этим планам так и не суждено было осуществиться.
«Наш брак длился два с половиной года, и из них всего три-четыре месяца мы прожили вместе. Развод проходил довольно громко, в процессе него мы общались через адвокатов, потому что имели много претензий друг к другу… Хотя мы строили большие надежды на наш брак. И когда все разлетелось в куски, конечно, стало обидно. Слава Богу, со временем нам все-таки удалось договориться», — вспоминала Ирина.
Отношения с сыном и годы отчуждения
После развода между Алексеем Ниловым и его младшим сыном сложились непростые отношения. Актёр исправно выплачивал алименты, однако в общении с ребёнком участвовал редко. Контакт удалось восстановить лишь спустя годы — когда Никита вступил в подростковый возраст.
Первая осознанная встреча отца и сына состоялась в 2015 году. Тогда Никите было 12 лет, и на школьных каникулах он вместе с матерью приехал в Санкт-Петербург. На следующий день и состоялось долгожданное знакомство.
«Самые первые слова, которые он сказал: "Ого, какой огромный!". Потому что на тот момент я уже был на голову выше всех своих сверстников. Как раз, наверно, в него», — рассказывал Никита.Он признавался, что в детстве ему не хватало внимания со стороны отца, чтобы почувствовать его реальное присутствие в своей жизни. При этом он отмечал, что во время встреч с Алексеем не испытывал неловкости: их общение складывалось спокойно, как диалог взрослого человека и ребёнка. Они обсуждали школьные дела, повседневную жизнь и просто проводили время вместе.
Сам Алексей Нилов утверждает, что и сегодня старается поддерживать контакт с сыном, хотя признаёт, что знает о его жизни не так много. По словам актёра, Никита редко выходит на связь, сосредоточен на учёбе и спорте.
«Никите очень сложно дозвониться, почему-то у него телефон все время в каком-то режиме стоит компьютерном или еще чем-то. Обидно, что он как бы в стороне находится. Я предполагаю, что он тоже занят сейчас, он серьезно занимается спортом. Я так понимаю, он хочет учиться на психолога, на психотерапевта, я не знаю — что-то медицинское», — говорил Нилов.
Алкогольная зависимость Нилова и новый бракОколо 15 лет назад Алексей Нилов пережил один из самых тяжёлых периодов в своей жизни. Он не мог справиться с алкогольной зависимостью, оказался в долговой яме и испытывал серьёзные трудности с работой. Финансовое положение осложнялось необходимостью выплачивать алименты и отсутствием стабильных ролей в кино.
Ситуация начала меняться после знакомства с женщиной, которая впоследствии стала его супругой. Именно она не позволила актёру окончательно опустить руки и помогла ему выбраться из затяжного кризиса.
Разговоры о бурной личной жизни Алексея Нилова практически сошли на нет в 2004 году, когда он познакомился с Еленой Володиной. Она работала продавцом в бутике одежды и была младше артиста на 14 лет, однако, как отмечал сам Нилов, отличалась жизненной мудростью и внутренней устойчивостью.
Елена приняла Алексея со всеми его слабостями, но при этом сумела помочь ему отказаться от алкоголя. К тому моменту актёр находился буквально на грани жизни и смерти: в конце 2006 года он пережил клиническую смерть, и врачи боролись за его жизнь на протяжении 11 дней.
Позже Нилов признавался, что именно рядом с Еленой понял, что ему комфортнее жить с «обычной», не связанной с актёрской средой женщиной. По его словам, молчаливое принятие и спокойствие супруги помогли ему измениться в лучшую сторону. В итоге артист подчёркивал, что сегодня ведёт трезвый образ жизни, не курит и не изменяет.
«Я очень благодарен судьбе за встречу с Еленой. В этих отношениях я востребован, ценен и нужен, у меня наконец-то появилось ощущения дома», — подчеркивал актер.
Алексей Нилов и Елена Володина не только зарегистрировали брак, но и обвенчались в Софийском соборе. При этом за внешним благополучием скрывался сложный период, о котором знали немногие. Актёр испытывал серьёзные финансовые трудности, одновременно выплачивая алименты и обеспечивая новую семью, тогда как в карьере наступило затишье.
Одним из самых тяжёлых испытаний стал пожар, возникший из-за взрыва газа, в результате которого супруги лишились квартиры. Некоторое время им пришлось ночевать у коллеги Нилова — актрисы Анастасии Мельниковой.
Алексей Нилов сегодняВ последние годы Алексей Нилов продолжает активно сниматься. В 2025 году он вернулся к образу Архипова в третьем сезоне сериала «Изгой». Особое место в его карьере заняла роль старца Серафима в военной драме «Группа крови», основанной на реальных событиях и рассказывающей о детском концлагере под Ленинградом, где фашисты использовали узников в качестве доноров крови.
Для Нилова, происходящего из семьи блокадников, участие в проекте, затрагивающем трагические страницы истории, имело особое значение. Кроме того, актёр вошёл в актёрский состав детективного сериала НТВ «Тамбовский волк», посвящённого молодому следователю, который в ходе расследования сталкивается с тайнами собственного прошлого.
В сентябре, за несколько дней до своего 89-летия, скончался отец актёра — Геннадий Нилов.