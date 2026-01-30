Серьезное ДТП, клиническая смерть и алкогольная зависимость: что происходит в жизни звезды «Улицы разбитых фонарей» Алексея Нилова?

30 января 2026, 11:43

Алексей Нилов (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Алексей Геннадьевич Нилов — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации. Широкую популярность он получил благодаря роли капитана, а позднее старшего лейтенанта Андрея Ларина в культовом телесериале «Улица разбитых фонарей». За пределами экрана жизнь актёра складывалась куда менее удачно: бывшие возлюбленные единодушно называли его главной слабостью пристрастие к алкоголю. 31 января Алексею Нилову исполняется 62 года. О многочисленных романах, оставленных детях и зависимости артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Нилова: детство в творческой семье Выбор профессии и обучение в театральном вузе Армия, Чернобыль и ранняя пенсия Поиски работы и первые роли в кино «Улицы разбитых фонарей»: роль, изменившая всё Борьба с амплуа и смена образа Личная жизнь Алексея Нилова Алкогольная зависимость Нилова и новый брак Алексей Нилов сегодня

Биография Алексея Нилова: детство в творческой семье

Алексей Нилов (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Выбор профессии и обучение в театральном вузе

«Почему не хотел работать актером? Сугубо личные причины были. В 91-м году погиб очень близкий человек, прекрасный актер Владимир Осипчук. У меня был сильный стресс, шок. Я на тот момент ушел из театра и вообще из профессии, абсолютно не сожалея. Мне было все равно, что делать. Я и в театральный институт поступал, потому что надо было куда-то поступать», — вспоминает Алексей.

Армия, Чернобыль и ранняя пенсия

Алексей Нилов (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«Проснулся от топота — сапоги по улице грохотали. Я подумал, что соседний полк связи сняли на какие-то учения, по тревоге подняли. А потом мне сказали, что их отправили в Чернобыль. Зачем — непонятно, потому что никто не знал, что там произошло», — вспоминал Нилов.

Поиски работы и первые роли в кино

«Улицы разбитых фонарей»: роль, изменившая всё

Алексей Нилов (фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»)

Борьба с амплуа и смена образа

«Я не знаю, что такое творчество. Оно у меня закончилось очень давно. Наверно, когда я еще работал в каких-то театрах, играл в спектаклях, писал либретто и так далее. А с 1991 года я ничего этого не делаю. Так сложилась жизнь. Я ушел из театра и поставил крест на профессии, творчестве и всем остальном. Потому что мне это стало неинтересно», — заявил он.

Личная жизнь Алексея Нилова

Алексей Нилов (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Зависимость и ДТП

«Когда я была рядом, женщины активности не проявляли, может, меня боялись. Это спустя годы я в одном из его откровений прочитала, что 80 процентов женщин готовы были бежать за капитаном Лариным на край света! Вполне верю. Просто первое время мы были очень зациклены друг на друге. Потом в связи с его поездками, может, у него и начались какие-то интрижки. Но я на это не обращала внимания. Главное, я ему доверяла... и, думаю, он мне тоже», — говорила она.

Алексей Нилов (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

Брак с Ириной Климовой и рождение сына

«Наш брак длился два с половиной года, и из них всего три-четыре месяца мы прожили вместе. Развод проходил довольно громко, в процессе него мы общались через адвокатов, потому что имели много претензий друг к другу… Хотя мы строили большие надежды на наш брак. И когда все разлетелось в куски, конечно, стало обидно. Слава Богу, со временем нам все-таки удалось договориться», — вспоминала Ирина.

Отношения с сыном и годы отчуждения

Алексей Нилов (фото: кадр из программы «Судьба человека»)

«Самые первые слова, которые он сказал: "Ого, какой огромный!". Потому что на тот момент я уже был на голову выше всех своих сверстников. Как раз, наверно, в него», — рассказывал Никита.

«Никите очень сложно дозвониться, почему-то у него телефон все время в каком-то режиме стоит компьютерном или еще чем-то. Обидно, что он как бы в стороне находится. Я предполагаю, что он тоже занят сейчас, он серьезно занимается спортом. Я так понимаю, он хочет учиться на психолога, на психотерапевта, я не знаю — что-то медицинское», — говорил Нилов.

Алкогольная зависимость Нилова и новый брак

Алексей Нилов (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

«Я очень благодарен судьбе за встречу с Еленой. В этих отношениях я востребован, ценен и нужен, у меня наконец-то появилось ощущения дома», — подчеркивал актер.

Алексей Нилов сегодня