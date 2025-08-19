19 августа 2025, 17:38

Милана Тюльпанова (фото: Instagram* / milana_tulpanova)

Бывшие жёны известных футболистов обычно остаются в медийном поле лишь на время судебных тяжб с экс-супругами. Однако Милана Тюльпанова стала редким исключением: она сумела самостоятельно удержать внимание аудитории и после развода с Александром Кержаковым, превратившись в блогершу и героиню громких заголовков. 19 августа ей исполняется 31 год. О ​том, ​как девушка живет сегодня и какую болезнь у нее нашли, расскажет «Радио 1».





Содержание От «жены Кержакова» до самостоятельной фигуры Пластическая хирургия и признания Скандальные романы и фиктивная свадьба Миланы Тюльпановой Тяжёлые признания и травмирующие события Госпитализации и болезни Скандал с избиением Политика, шоу и семейные скандалы Миланы Тюльпановой

От «жены Кержакова» до самостоятельной фигуры

Пластическая хирургия и признания

«В плане пластических операций, которые я делала, этим можно многое сказать. Первая — это неуверенность в себе, попытка подражания людям, которые, по моему мнению, лучше, красивее. Всё это идёт от неуверенности, сохранившейся позиции жертвы. Многие женщины склонны к этому прибегать, потому что у нас в России сложилась такая ментальность, что женщины себя как товар выставляют, они себя продают», — говорила блогерша.

Скандальные романы и фиктивная свадьба Миланы Тюльпановой

«Многие писали мне по поводу Жени, так ли, что мы продолжаем с ним общаться. Да, у нас хорошие отношения. Я очень резка была в своих высказываниях, так как информация о нём поступила от человека, к которому у меня был кредит доверия», — объяснила она позже.

Тяжёлые признания и травмирующие события

«Он пригласил меня на встречу в Москве, в ресторане конвой из охраны стоял. В отдельную комнату к нему зашла, мы начали разговаривать, потом смотрю, он закрыл дверь, потом что-то накинул на камеру… Вот такая была ситуация» — вспоминала Милана.

Госпитализации и болезни

«В результате того, что я не спала уже две ночи, на третью мне стало казаться, что я умираю, в прямом смысле этого слова. Температура, давление, люстра на потолке ездила, бросало то в холод, то в жар, полопались в глазах все капилляры — это называется отторжение проблем, которые существуют у организма, — писала Тюльпанова, впрочем, спокойно дожив до второго заражения в 2022-ом», — рассказывала девушка.

Скандал с избиением

Политика, шоу и семейные скандалы Миланы Тюльпановой