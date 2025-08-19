Пережила изнасилование, фиктивно вышла замуж и баллотировалась в депутаты: как живет Милана Тюльпанова после развода с Кержаковым
Бывшие жёны известных футболистов обычно остаются в медийном поле лишь на время судебных тяжб с экс-супругами. Однако Милана Тюльпанова стала редким исключением: она сумела самостоятельно удержать внимание аудитории и после развода с Александром Кержаковым, превратившись в блогершу и героиню громких заголовков. 19 августа ей исполняется 31 год. О том, как девушка живет сегодня и какую болезнь у нее нашли, расскажет «Радио 1».
От «жены Кержакова» до самостоятельной фигурыМодель и блогерша Милана Тюльпанова известна прежде всего благодаря браку с нападающим сборной России Александром Кержаковым. Хотя точнее будет сказать — разводу с ним. Именно раздел имущества и борьба за сына в течение месяцев обсуждались в СМИ и сделали Милану героиней громких заголовков.
Окончательный развод состоялся в 2019 году. С этого момента Милана начала выстраивать собственную жизнь в публичном поле — уже не в статусе «жены», а «бывшей жены» футболиста. Тюльпанова выстроила собственную стратегию присутствия в медиапространстве: активный блог, участие в телешоу, курсы по криптовалюте и громкие личные истории.
Пластическая хирургия и признанияОтдельной темой для обсуждений стали многочисленные пластические операции Миланы. По её словам, за 10 лет она сделала около десятка вмешательств: ринопластика, увеличение груди, липосакция. В интервью она признавалась, что обращалась к хирургам из-за неуверенности в себе и давления со стороны мужчин, в том числе экс-супруга.
«В плане пластических операций, которые я делала, этим можно многое сказать. Первая — это неуверенность в себе, попытка подражания людям, которые, по моему мнению, лучше, красивее. Всё это идёт от неуверенности, сохранившейся позиции жертвы. Многие женщины склонны к этому прибегать, потому что у нас в России сложилась такая ментальность, что женщины себя как товар выставляют, они себя продают», — говорила блогерша.
Она даже показывала фото «до» и «после», предупреждая подписчиков «не падать в обморок».
Скандальные романы и фиктивная свадьба Миланы ТюльпановойЛичная жизнь Миланы после развода тоже стала источником новостей. Она не скрывала, что нередко выбирала сомнительных партнёров. Среди её бывших оказался даже мужчина, представившийся «майором ФСБ» и просивший у неё взаймы 10 миллионов рублей.
В 2021 году Тюльпанова устроила свадьбу на Мальдивах с 45-летним Евгением, однако позже заявила, что церемония была бутафорской. Сразу после публикации фотографий с церемонии она заявила, что рассталась с избранником, назвав его «мошенником с тремя судимостями». Однако спустя время Милана признала, что продолжила с ним общение.
«Многие писали мне по поводу Жени, так ли, что мы продолжаем с ним общаться. Да, у нас хорошие отношения. Я очень резка была в своих высказываниях, так как информация о нём поступила от человека, к которому у меня был кредит доверия», — объяснила она позже.Эта история вызвала сравнения с Ольгой Бузовой, которая в тот же период инсценировала «свадьбу» с Давидом Манукяном.
Тяжёлые признания и травмирующие событияКуда более тяжёлое признание Милана сделала лишь спустя годы. В 2022 году Милана неожиданно призналась, что пережила изнасилование в 2017 году. Эта история совпала по времени с тяжёлым периодом её жизни: смерть отца, члена Совфеда Вадима Тюльпанова и борьба за право видеться с сыном. Именно тогда она познакомилась с чиновником, который обещал помочь ей в трудной ситуации.
«Он пригласил меня на встречу в Москве, в ресторане конвой из охраны стоял. В отдельную комнату к нему зашла, мы начали разговаривать, потом смотрю, он закрыл дверь, потом что-то накинул на камеру… Вот такая была ситуация» — вспоминала Милана.Она объяснила, что не обратилась в полицию из-за высокого статуса насильника и страха последствий.
Госпитализации и болезниЕщё одна тема, на которой блогерша регулярно фокусировала внимание подписчиков, — её здоровье. В разные годы СМИ писали о госпитализации Миланы, в том числе из-за передозировки снотворным (позже она опровергла эти слухи) и осложнений после COVID-19.
В 2020-м она рассказывала, что «умирала в прямом смысле слова» во время болезни, а позже утверждала, что у неё диагностировали эпилепсию — последствия стресса после развода и смерти отца.
«В результате того, что я не спала уже две ночи, на третью мне стало казаться, что я умираю, в прямом смысле этого слова. Температура, давление, люстра на потолке ездила, бросало то в холод, то в жар, полопались в глазах все капилляры — это называется отторжение проблем, которые существуют у организма, — писала Тюльпанова, впрочем, спокойно дожив до второго заражения в 2022-ом», — рассказывала девушка.
Скандал с избиениемИстория с Евгением, «женихом с Мальдив», не ограничилась фиктивной свадьбой. Позднее Милана обвинила его в избиении и опубликовала фото с синяками, а также видео с камер наблюдения, где была зафиксирована их ссора.
Однако в достоверности снимков у части аудитории возникли сомнения. В результате уголовного дела возбуждено не было.
Политика, шоу и семейные скандалы Миланы ТюльпановойВ 2019 году Милана пробовала себя в политике: она заявляла о намерении баллотироваться в муниципальные депутаты Петербурга и публиковала ролики вроде «Тюльпанова кормит стариков». Однако вскоре амбиции сменились: в 2020 году она стала участницей шоу «Холостяк».
Скандальная публичность характерна не только для неё, но и для её брата Владислава. В 2023 году он заявил о романе с порноактрисой Катей Самбукой. История вызвала резонанс, ведь на момент начала отношений молодому человеку было 17 лет. Многие посчитали это рекламным ходом для продвижения соцсетей Владислава — по примеру сестры.