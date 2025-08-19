Валерия выразила восхищение отличной физической формой Иосифа Пригожина
Валерия призналась, что восхищается физической формой Иосифа Пригожина
В беседе с Ляйсан Утяшевой певица Валерия рассказала о том, насколько её впечатляет спортивная форма мужа, продюсера Иосифа Пригожина.
По словам артистки, ему повезло с природным телосложением, тогда как ей самой приходится прилагать немало усилий для поддержания фигуры.
«Я ему говорю: «Ты же — гора мышц! Как тебе просто с твоим телом. Это мне надо строить. Я всю жизнь строю, а тебе только отсечь лишнее. Как скульптор!» – поделилась Валерия.Она также отметила, что Иосиф активно следит за собой: регулярно бегает и любит долгие прогулки, что помогает ему оставаться в форме.