«Зовут во многие страны»: SHAMAN — о своей растущей популярности за границей
Певец SHAMAN заявил о международном признании
После громкого выступления в Северной Корее популярного исполнителя SHAMANA (Ярослава Дронова) поклонники артиста начали активно интересоваться перспективами его мирового турне. Как выяснилось, интерес к его творчеству действительно проявлен во многих странах.
В беседе с Общественной Службой Новостей Дронов заявил, что большое количество приглашений поступает из дружественных стран — Белоруссии и Казахстана. Кроме того, неожиданную популярность его творчество приобрело в Европе, в частности, у слушателей из Германии.
«Зовут во многие страны, но график настолько загружен, что я не успею везде побывать», — пояснил артист.Артист, прославившийся благодаря хиту «Я русский», считает, что главная причина его международной востребованности — это душевность и мелодичность его песен, которые оказываются понятны и близки самой разной аудитории. При этом певец не стал раскрывать, в какой именно стране у него самая многочисленная фан-база.