«Зовут во многие страны»: SHAMAN — о своей растущей популярности за границей

19 августа 2025, 15:52

Певец SHAMAN заявил о международном признании

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

После громкого выступления в Северной Корее популярного исполнителя SHAMANA (Ярослава Дронова) поклонники артиста начали активно интересоваться перспективами его мирового турне. Как выяснилось, интерес к его творчеству действительно проявлен во многих странах.





В беседе с Общественной Службой Новостей Дронов заявил, что большое количество приглашений поступает из дружественных стран — Белоруссии и Казахстана. Кроме того, неожиданную популярность его творчество приобрело в Европе, в частности, у слушателей из Германии.

«Зовут во многие страны, но график настолько загружен, что я не успею везде побывать», — пояснил артист.