Пережила операцию и влюбилась в мужчину, который старше на 10 лет: жизнь и творчество звезды TikTok Даши Дошик. Откуда такой псевдоним?
Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Трофимова) — российская блогерша, стример и певица, ставшая известной благодаря роликам в TikTok, где на ее аккаунт подписано более 20 млн пользователей. Интернет-звезда прославилась яркими образами, выразительной мимикой и комедийными видео. Свою деятельность она начинала с трансляций на платформе Twitch, а позже стала популярной благодаря разговорным роликам, лайфстайл-контенту и участию в кино-проектах. 6 марта блогерше исполняется 22 года. О карьере и личной жизни Даши Дошик — в материале «Радио 1».
Биография Даши Дошик: детство и первые творческие проявленияБудущая интернет-звезда родилась 6 марта 2004 года в городе Талгар на юго-востоке Казахстана. При рождении девочку назвали Дарьей Перовой. Она росла в обычной семье вместе со старшей сестрой Анастасией.
После окончания девяти классов Дарья решила продолжить образование в архитектурно-строительном колледже. Хотя она напрямую не говорила о будущей профессии, в социальных сетях делилась подробностями учебы. Например, рассказывала о вступительном экзамене по рисунку, где нужно было изобразить вазу, а также упоминала курсовой проект — модель дома с внешней и внутренней отделкой, созданную в игре Minecraft по реальным архитектурным чертежам.
Творческие наклонности у Дарьи начали проявляться ближе к старшим классам. Девушка признавалась, что у нее было мало друзей, поэтому одиночество она компенсировала самовыражением. Она экспериментировала с внешностью — перекрашивала волосы, добавляла к образу переводные татуировки на лице, шее и руках.
История псевдонима и первые попытки стать популярнойСвое сценическое имя будущая блогерша сформировала из собственного имени и детского прозвища. Ник «Дошик» появился еще в школьные годы.
«В детстве у меня было прозвище Дошик из-за того, что мой натуральный цвет волос — светлый блонд. В школе мама накручивала мне мелкие бигуди и получался из них такой доширак! Меня все обзывали "ролтон", "вермишель", "доширак". Я решила, что идите вы все лесом! И сделала себе ник Дошик», — рассказывала она.На первых этапах Дарья пыталась добиться известности с помощью публикации роликов на Twitch и YouTube. Она комментировала телешоу, популярные сериалы и фильмы, однако зрительский интерес к такому формату оказался невысоким. Когда рост аудитории остановился, начинающей блогерше пришлось искать новые идеи для контента.
Переезд и первые шаги в TikTokКак и многие молодые люди, Дарья мечтала перебраться в Москву, считая, что в родном городе у нее мало возможностей для развития. Некоторое время ей поступали предложения стать участницей российских тикток-хаусов, однако родители девушки не одобряли ее увлечение блогингом и были против переезда.
По воспоминаниям блогерши, однажды мать даже выбросила реквизит, необходимый для съемок: косметику, кольцевые лампы и другие принадлежности. Со временем родители смирились с выбором дочери, особенно когда ее деятельность начала приносить стабильный доход.
Первые заметные успехи блогерше принесли короткие ролики с бытовыми сценками, например о приготовлении еды или дружеских играх вроде «крокодила». Она активно публиковала фото и короткие видео в социальных сетях, отслеживая развитие новых платформ.
Когда сервис TikTok начал стремительно набирать популярность, Дарья решила сосредоточиться именно на этой площадке. Сначала она наблюдала за популярными авторами танцевального и развлекательного контента, а затем стала экспериментировать с собственными форматами.
Рост популярности и миллионы подписчиковПервые попытки не сразу принесли результат. Конкуренция на платформе была огромной — миллионы пользователей ежедневно публиковали похожий контент. Однако со временем Дарья выработала собственный стиль, который привлек внимание аудитории.
Юмористические ролики и короткие сценки из повседневной жизни постепенно стали вирусными. Зрители оценили яркую визуальную подачу и эмоциональную манеру подачи материала. К 2021 году количество подписчиков Даши Дошик исчислялось миллионами, а сама она вошла в число самых известных блогеров русскоязычного TikTok. Ее имя часто упоминали рядом с такими популярными авторами, как Аня Покров, Валя Карнавал, Дина Саева и Юля Гаврилина.
Одновременно с ростом популярности блогерша столкнулась и с обратной стороной известности. Наряду с поклонниками в сети появились и хейтеры, а негативные комментарии нередко становились причиной переживаний.
Скандал вокруг ухода из TikTokВ конце 2021 года поклонников Даши встревожило неожиданное заявление о намерении покинуть TikTok. В своем блоге она сообщила, что устала от постоянного негатива и человеческой неблагодарности и поэтому решила удалить свои страницы.
Новость вызвала бурную реакцию в интернете. Многие пользователи выражали поддержку блогерше, другие же предположили, что речь может идти о продуманной PR-акции.
Несколько дней Дарья не появлялась в сети, однако накануне Рождества вновь вышла на связь. В опубликованном ролике она поблагодарила подписчиков за поддержку и призналась, что переживает непростой период. Блогерша также заявила, что, несмотря на критику, намерена продолжать творческую деятельность.
Музыка, стримы и новые проектыПомимо TikTok, Даша Дошик активно развивает и другие интернет-площадки. Она ведет канал в Telegram, регулярно выходит в прямые эфиры и продолжает стримить.
В день своего 19-летия блогерша провела стрим вместе с молодым человеком Никитой и блогером Аминой Мирзоевой, известной под псевдонимом Tenderlybae. Тогда же она впервые рассказала о планах заняться музыкальной карьерой. Подписчики услышали лишь небольшой фрагмент дебютной композиции, однако отметили вокальные способности девушки.
Со временем музыка стала одним из направлений ее творчества.
Личная жизнь Даши ДошикС ростом популярности поклонники начали активно интересоваться личной жизнью блогерши. Дарья не скрывала отношения со своим избранником Никитой, о романе с которым сообщила в октябре 2020 года. В социальных сетях она регулярно публиковала совместные фотографии.
В конце 2021 года пара приняла участие в шоу «Ты меня знаешь?». В ходе программы они отвечали на откровенные вопросы и рассказали историю знакомства, а также поделились мнением о достоинствах и недостатках друг друга. По словам блогерши, познакомились они во время учебы в колледже.
«Мы часто виделись возле соседнего магазина, пересекались взглядами. Так и намекали друг другу, мол, подойди, познакомься. В итоге я психанула и подошла первой. Кстати, когда я спросила у Никиты, если бы я этого не сделала, подошел бы он ко мне. И представляете, он ответил, что нет! Просто потому что боялся получить отказ», — рассказывала Даша.Отношения продолжались около четырех лет. Летом 2023 года пара объявила о расставании. Блогерша пояснила, что они «просто выросли из этих отношений». При этом Никита брал ответственность за разрыв на себя и говорил: «в том, что произошло, виноват я сам». В сети появлялись слухи о возможной измене, однако молодой человек их отрицал, а Дарья не раскрывала точную причину расставания, отмечая лишь, что это были лучшие годы ее жизни.
Короткий роман и новые отношенияПозднее Даша поделилась историей о кратком, но очень эмоциональном романе с мужчиной старше ее на десять лет. По словам блогерши, она влюбилась практически с первого взгляда и даже задумывалась о рождении ребенка. Дарья рассказывала, что ее избранник был обычным человеком, увлекался спортом и вызывал у нее сильные чувства.
«Я не готовила около года и вообще не притрагивалась к плите, ела только доставки. Но, когда ко мне приходил он, я звонила маме и спрашивала рецепт его любимых блинчиков», — вспоминала блогерша.Однако отношения продлились всего две недели. Во время одного из перелетов из Казахстана в Москву самолет попал в сильную турбулентность, и, по словам Даши, она всерьез испугалась за свою жизнь. После приземления девушка ожидала увидеть в аэропорту любимого с букетом цветов, но тот не приехал. Это стало причиной расставания.
Позднее, в декабре, на одном из блогерских шоу Даша призналась, что снова состоит в отношениях. При этом она подчеркнула, что не намерена раскрывать личность своего избранника, добавив, что теперь предпочитает держать личную жизнь вне публичного пространства.
Даша Дошик сегодняСегодня Даша Дошик продолжает активно развивать свою карьеру сразу в нескольких направлениях. Основным остается развлекательный блог, который продолжает привлекать новую аудиторию.
Параллельно она занимается музыкальными проектами, периодически выпуская новые композиции и клипы. В апреле 2025 года блогерша представила на цифровых платформах и в социальных сетях ироничный трек «Лучшая бывшая».
Кроме того, Дошик участвует в телевизионных проектах для молодежной аудитории. Вместе с блогерами Кариной Кросс и Мамиксом она вошла в состав жюри шоу «КВН дети», где оценивала выступления начинающих юмористов.
Проблемы со здоровьем
Некоторое время блогерша предпочитала не говорить о личных трудностях, опасаясь показаться слабой. Однако позднее она решила поделиться с подписчиками проблемами со здоровьем.
Дарья рассказывала, что задумывалась о хирургическом уменьшении груди шестого размера, однако врачи сообщили, что операция ей противопоказана, поскольку молочная железа продолжает расти.
Позднее обнаружилась еще одна серьезная проблема. В области одной из родинок на спине начала формироваться опухоль, которая со временем достигла значительного размера.
«У меня очень много родинок на теле, и я загорала себе на солнышке, ничего не подозревала, ездила в Дубай, Таиланд. Но в какой-то момент, вернувшись из отпуска, я начала замечать дискомфорт на спине», — вспоминала блогерша.Сначала девушка решила, что речь идет о воспалении кожи, и пыталась справиться с проблемой самостоятельно, используя домашние средства. Однако состояние ухудшалось.
«Я подумала, что это просто какой-то очередной прыщик. И не обращалась к специалисту. В какой-то момент у меня на спине образовался горб. Не помогало, как вы уже поняли, ничего», — признавалась она.
Ситуацию изменила директор блогерши Анна, которая настояла на обращении к врачам. В клинике выяснилось, что образование оказалось опухолью, проникшей глубоко в ткани. Для ее удаления потребовалась сложная операция, которую проводили в четыре этапа.
«И моя большая грудь только усугубляла ситуацию — лямка лифчика постоянно перетирала это место, провоцируя рост опухоли», — объясняла Даша.После пережитого блогерша полностью пересмотрела свое отношение к солнцу и загару. Сейчас она старается избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, регулярно использует солнцезащитные кремы и отказалась от открытых купальников.
«Я до сих пор не верю, что вся эта ситуация позади. Сейчас я просто ценю каждый день. Любите свою жизнь — ведь она у вас одна», — говорила Дошик.Сегодня интернет-звезда продолжает активно работать: развивает блог, выпускает музыку и участвует в различных медийных проектах. Помимо деятельности в социальных сетях, она также снималась в кино — в частности, появилась в фильме «Елки» и получила известность благодаря песне «Киса и лиса».