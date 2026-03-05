05 марта 2026, 13:05

Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Трофимова) — российская блогерша, стример и певица, ставшая известной благодаря роликам в TikTok, где на ее аккаунт подписано более 20 млн пользователей. Интернет-звезда прославилась яркими образами, выразительной мимикой и комедийными видео. Свою деятельность она начинала с трансляций на платформе Twitch, а позже стала популярной благодаря разговорным роликам, лайфстайл-контенту и участию в кино-проектах. 6 марта блогерше исполняется 22 года. О карьере и личной жизни Даши Дошик — в материале «Радио 1».





Биография Даши Дошик: детство и первые творческие проявления

История псевдонима и первые попытки стать популярной

«В детстве у меня было прозвище Дошик из-за того, что мой натуральный цвет волос — светлый блонд. В школе мама накручивала мне мелкие бигуди и получался из них такой доширак! Меня все обзывали "ролтон", "вермишель", "доширак". Я решила, что идите вы все лесом! И сделала себе ник Дошик», — рассказывала она.

Переезд и первые шаги в TikTok

Рост популярности и миллионы подписчиков

Скандал вокруг ухода из TikTok

Музыка, стримы и новые проекты

Личная жизнь Даши Дошик

«Мы часто виделись возле соседнего магазина, пересекались взглядами. Так и намекали друг другу, мол, подойди, познакомься. В итоге я психанула и подошла первой. Кстати, когда я спросила у Никиты, если бы я этого не сделала, подошел бы он ко мне. И представляете, он ответил, что нет! Просто потому что боялся получить отказ», — рассказывала Даша.

Короткий роман и новые отношения

«Я не готовила около года и вообще не притрагивалась к плите, ела только доставки. Но, когда ко мне приходил он, я звонила маме и спрашивала рецепт его любимых блинчиков», — вспоминала блогерша.

Даша Дошик сегодня

Проблемы со здоровьем

«У меня очень много родинок на теле, и я загорала себе на солнышке, ничего не подозревала, ездила в Дубай, Таиланд. Но в какой-то момент, вернувшись из отпуска, я начала замечать дискомфорт на спине», — вспоминала блогерша.

«Я подумала, что это просто какой-то очередной прыщик. И не обращалась к специалисту. В какой-то момент у меня на спине образовался горб. Не помогало, как вы уже поняли, ничего», — признавалась она.

«И моя большая грудь только усугубляла ситуацию — лямка лифчика постоянно перетирала это место, провоцируя рост опухоли», — объясняла Даша.

«Я до сих пор не верю, что вся эта ситуация позади. Сейчас я просто ценю каждый день. Любите свою жизнь — ведь она у вас одна», — говорила Дошик.