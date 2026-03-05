«Прошу вас молиться»: Парень Лерчек о ее состоянии после госпитализации в онкореанимацию

05 марта 2026, 11:47

Парень Лерчек рассказал о ее состоянии после госпитализации в онкореанимацию

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Накануне в сети появились тревожные сообщения о блогере Лерчек (Валерии Чекалиной). Спустя неделю после четвёртых родов её, как утверждается, доставили в онкологическую реанимацию. Подробности ситуации долгое время не раскрывались.





Позже на связь вышел её избранник Луис Сквиччиарини. Он заявил, что состояние Валерии остаётся тяжёлым, но уточнять диагноз и детали пока не готов.





«К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Просто прошу вас молиться за нас», — поделился он в социальных сетях.