«Прошу вас молиться»: Парень Лерчек о ее состоянии после госпитализации в онкореанимацию
Накануне в сети появились тревожные сообщения о блогере Лерчек (Валерии Чекалиной). Спустя неделю после четвёртых родов её, как утверждается, доставили в онкологическую реанимацию. Подробности ситуации долгое время не раскрывались.
Позже на связь вышел её избранник Луис Сквиччиарини. Он заявил, что состояние Валерии остаётся тяжёлым, но уточнять диагноз и детали пока не готов.
«К сожалению, здоровье Валерии пока под вопросом. Просто прошу вас молиться за нас», — поделился он в социальных сетях.
Сообщается, что Чекалину госпитализировали на следующий день после выписки из роддома и возвращения домой. Новорождённый ребёнок остался дома. Валерия Чекалина находится под домашним арестом. Её обвиняют по статье о незаконном переводе денежных средств из России с использованием подложных документов в составе организованной группы в особо крупном размере.