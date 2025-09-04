04 сентября 2025, 14:22

Ольга Дыховичная (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актриса Ольга Дыховичная известна ролями в фильмах «Портрет в сумерках», «Деньги», «Живое» и других. В её биографии — резонансные проекты, брак с режиссёром Иваном Дыховичным, слухи о нетрадиционных отношениях* и роман с предпринимателем Сергеем Адоньевым. 4 сентября актрисе исполняется 45 лет. О том, как она пришла в кино, какие роли сделали её знаменитой и что известно о личной жизни звезды, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и образование Ольги Дыховичной Знакомство с Иваном Дыховичным и начало карьеры Фильмография Ольги Дыховичной Трагедия и новые слухи о личной жизни Ольга Дыховичная сейчас

Ранние годы и образование Ольги Дыховичной

Знакомство с Иваном Дыховичным и начало карьеры

«Мы сразу почувствовали, что эта встреча надолго. Сразу — в момент знакомства. Я убеждена, что подобное случается с каждым человеком, который встречает свою судьбу», — делилась актриса.



Фильмография Ольги Дыховичной

«Живое»;

«Деньги»;

«Портрет в сумерках»;

«Два дня»;

«Городские шпионы»;

«Матрешка»;

«Велкам хом»;

«Пуанты для плюшки»;

«Чужой дом»;

«Детки».

Ольга Дыховичная (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Трагедия и новые слухи о личной жизни

Ольга Дыховичная сейчас

«Я бы хотела, чтобы в моей судьбе были интересные роли в европейском или американском кино. У меня нет иллюзий о том, что Голливуд открыл для меня свои двери», — отметила она.