Пережила смерть мужа и вышла замуж за подругу*: звезде фильма «Живое» Ольге Дыховичной 45 лет. Как сложилась судьба актрисы
Актриса Ольга Дыховичная известна ролями в фильмах «Портрет в сумерках», «Деньги», «Живое» и других. В её биографии — резонансные проекты, брак с режиссёром Иваном Дыховичным, слухи о нетрадиционных отношениях* и роман с предпринимателем Сергеем Адоньевым. 4 сентября актрисе исполняется 45 лет. О том, как она пришла в кино, какие роли сделали её знаменитой и что известно о личной жизни звезды, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и образование Ольги ДыховичнойОльга Дыховичная (Голяк) родилась 4 сентября 1980 года в Минске. В её семье не было представителей творческих профессий. После окончания школы девушка поступила в лицей при Белорусском государственном университете. В этот период она впервые попробовала себя на телевидении, став ведущей программы «Утренний коктейль».
В 1997 году, окончив лицей, Ольга решилась на переезд в Москву, где планировала продолжить карьеру в медиа. Ей удалось устроиться в телекомпанию «ВИD». Через два года Дыховичная поступила на Высшие режиссёрские курсы и попала в мастерскую Алексея Германа и Светланы Кармалиты. Этот набор стал для Германа всего лишь вторым и последним, и молодая студентка считала такое совпадение настоящей удачей.
После получения диплома актриса продолжила расширять кругозор. Она освоила дополнительную программу на факультете психологии МГУ, а позднее окончила курсы в Московском гештальт-институте.
Знакомство с Иваном Дыховичным и начало карьерыВ 1997 году в столице Ольга познакомилась с известным режиссёром Иваном Дыховичным. Между ними быстро завязались отношения, и вскоре пара сыграла свадьбу. Разница в возрасте составляла 33 года, однако сама актриса отмечала, что никогда не ощущала этого.
«Мы сразу почувствовали, что эта встреча надолго. Сразу — в момент знакомства. Я убеждена, что подобное случается с каждым человеком, который встречает свою судьбу», — делилась актриса.Именно Иван Дыховичный стал проводником юной супруги в мир кинематографа. По его совету Ольга поступила на режиссёрские курсы и вскоре начала сниматься в кино. Её дебют состоялся в 2002 году в комедии «Копейка», снятой мужем.
Фильмография Ольги ДыховичнойНастоящая известность пришла к Ольге в 2006 году благодаря провокационной картине «Вдох-выдох». После этого актриса активно снималась в фильмах и сериалах:
- «Живое»;
- «Деньги»;
- «Портрет в сумерках»;
- «Два дня»;
- «Городские шпионы»;
- «Матрешка»;
- «Велкам хом»;
- «Пуанты для плюшки»;
- «Чужой дом»;
- «Детки».
В 2021 году актриса исполнила одну из главных ролей во втором сезоне детективного сериала «Налёт».
Трагедия и новые слухи о личной жизниСупруг актрисы, Иван Дыховичный, умер в 2009 году после четырёхлетней борьбы с лимфомой. Несмотря на тяжёлую болезнь, режиссёр продолжал работать до последнего дня.
Спустя несколько лет в СМИ появились слухи о втором браке актрисы. Сообщалось, что Ольга якобы вышла замуж за подругу-режиссёра Ангелину Никонову*, с которой познакомилась на съёмках фильма «Портрет в сумерках». По неподтверждённым данным, церемония прошла в Нью-Йорке. Сама актриса опровергать эти разговоры не стала, но подчеркнула, что личная жизнь — это «зона, которую она готова охранять каменными стенами». В 2017 году появились сообщения, что их союз с Никоновой* распался.
Позднее пресса писала о новом романе актрисы с предпринимателем и меценатом Сергеем Адоньевым. По данным некоторых изданий, у пары родился сын. Однако сама Дыховичная никогда не комментировала эту информацию, и в её личных блогах нет упоминаний о семейной жизни.
Ольга Дыховичная сейчасОльга Дыховичная продолжает активно работать в кино. Она признаётся, что мечтает о новых интересных ролях в европейских и американских проектах.
«Я бы хотела, чтобы в моей судьбе были интересные роли в европейском или американском кино. У меня нет иллюзий о том, что Голливуд открыл для меня свои двери», — отметила она.