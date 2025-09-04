Общественник Жгутова попросила СК запретить все концерты Егора Крида

04 сентября 2025, 14:06

Егор Крид (Фото: telegram/egorkreed)

Председатель правления региональной общественной организации «Иван Чай» Элина Жгутова попросила Следственный комитет запретить все концерты рэпера Егора Крида в России. Поводом для этого стало недавнее выступление артиста в «Лужниках».





Напомним, что общественность возмутилась танцами, отдельными номерами и костюмами на шоу, у которого возрастное ограничение составляло 12+. В особенности на мероприятие обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.





«Возрастное ограничение шоу составляло 12+. Выбранный стиль танцев, отдельные номера и костюмы для шоу не соответствовали данной возрастной маркировке. Зрители отмечали наличие нецензурных выражений на сцене, откровенного стриптиза, рекламы букмекеров и прочего вредного для детей визуального и аудиоконтента. Просим также принять необходимые меры в отношении известного певца Егора Крида (запрещение концертной деятельности на ближайшие несколько месяцев и так далее)», — передает «Абзац» текст обращения Жгутовой к СК.