15 августа 2025, 12:39

рэпер и предприниматель Тимати (Фото: «ВКонтакте», @timatiofficial)

Совсем недавно в соцсетях рэпер Тимати делился снимками новорождённой дочери. Правда ли, что Валентина Иванова, мама девочки, стала женой музыканта? Об этом, а также об уходе со сцены, отношении артиста к эмиграции и как он живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тимати связал себя узами брака? Тимати оставил сцену ради дочери

Как сейчас живет Тимати



Тимати связал себя узами брака?

Тимати с Валентиной Ивановой и новрождённой дочерью (Фото: «ВКонтакте», @timatiofficial)

Тимати оставил сцену ради дочери



«Я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил её сёрфингу и был на всех её отчётных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке», — поделился артист.

Тимати (Фото: «ВКонтакте», @timatiofficial)



Как сейчас живет Тимати

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался эмигрировать и не собираюсь, моё место здесь. <...> Ещё раз: если будет нужна моя учётная специальность, то готов», — сообщил Тимати.

«Спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать».