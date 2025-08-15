Первая женитьба, уход со сцены ради дочери, отношение к эмиграции: как сейчас живёт Тимати
Совсем недавно в соцсетях рэпер Тимати делился снимками новорождённой дочери. Правда ли, что Валентина Иванова, мама девочки, стала женой музыканта? Об этом, а также об уходе со сцены, отношении артиста к эмиграции и как он живет сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Тимати связал себя узами брака?
В личном блоге 42-летний рэпер выложил фото, под которым свою возлюбленную Валентину Иванову назвал женой.
Известно, что певец воспитывает дочь Алису, она родилась в союзе с моделью Алёной Шишковой, и сына Ратмира, чья мама — блогер Анастасия Решетова. Ни с одной, ни с другой девушкой Тимати никогда не узаконивал отношения.
Тимати оставил сцену ради дочери
Восемь лет назад Тимати оставил музыкальную карьеру ради того, чтобы больше времени проводить со своей дочерью Алисой. Также он признался, что пересмотрел жизненные приоритеты.
Музыкант отметил, что с последнего тура в 2017 году не выступал практически нигде, кроме частных мероприятий. Музыкант назвал своё решение осознанным и взвешенным.
«Я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил её сёрфингу и был на всех её отчётных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке», — поделился артист.По словам Тимати, в шоу-бизнесе он достиг всех возможных вершин как на родине, так и за рубежом. Однако, 15 июля 2024 года ради одного из самых масштабных фестивалей России — VK Fest — рэпер сделал исключение и исполнил все свои главные хиты.
Как сейчас живет Тимати
Журналистка Ксения Собчак раскритиковала Тимати, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Она сообщила, что шоумен уехал в Узбекистан. В ответ Тимати заявил, что находится в Москве, и если будет нужно, он готов отдать долг Родине.
«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался эмигрировать и не собираюсь, моё место здесь. <...> Ещё раз: если будет нужна моя учётная специальность, то готов», — сообщил Тимати.Артист также отметил, что не получал повестки и намерен сконцентрироваться на помощи своей стране:
«Спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать».