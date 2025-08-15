Никита Ефремов опубликовал редкое видео с младшей сестрой Надей

15 августа 2025, 11:38

Актёр Никита Ефремов поделился кадрами, на которых сестра Надя танцует

Никита Ефремов (Фото: Instagram* / @efremovefremov)

Актёр Никита Ефремов показал в личном блоге видео с одной из своих младших сестёр.