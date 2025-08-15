Никита Ефремов опубликовал редкое видео с младшей сестрой Надей
Актёр Никита Ефремов показал в личном блоге видео с одной из своих младших сестёр.
На записи 18-летняя Надежда Ефремова — дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой — исполняет танец. Девушка занимается этим с детства и, судя по ролику, достигла высокого уровня мастерства. Ефремова-младшая действительно выглядит как профессионал.
Напомним, у Михаила Ефремова шестеро детей от разных браков. Надежда — его младшая дочь. В союзе с Кругликовой у актёра также родились Вера и Борис.
Никита появился на свет во втором браке Михаила Ефремова с Асей Воробьёвой. От отношений с Евгенией Добровольской у него есть сын Николай, а дочь Анна Мария родилась в браке с Ксенией Качалиной.
