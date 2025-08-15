Блогер Wylsacom погасил все свои долги перед ФНС
Блогер Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom, погасил все свои долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, в начале августа за Петуховым числилась задолженность в размере двух миллионов 476 тысяч рублей.
«Счета Петухова могли заблокировать из-за неуплаты, однако теперь такого риска нет», — говорится в статье.
Также известно, что в июле текущего года блогер оплатил еще один долг на сумму два миллиона 648 тысяч рублей. А в декабре 2024 года за ним числилось более тысячи штрафов за нарушение правил дорожного движения. Однако никакого исполнительного производства в отношении Петухова не возбуждали.
