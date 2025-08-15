Блогер Wylsacom погасил все свои долги перед ФНС

15 августа 2025, 11:45

Фото: iStock/blinow61

Блогер Валентин Петухов, больше известный как Wylsacom, погасил все свои долги перед Федеральной налоговой службой. Об этом пишет «Постньюс».





По данным издания, в начале августа за Петуховым числилась задолженность в размере двух миллионов 476 тысяч рублей.





«Счета Петухова могли заблокировать из-за неуплаты, однако теперь такого риска нет», — говорится в статье.