Скончалась мать Джеффа Безоса после пяти лет борьбы с тяжёлой болезнью
78-летняя Джеки Безос умерла после пятилетней борьбы с деменцией с тельцами Леви
Мать основателя Amazon Джеффа Безоса, Джеки Безос, ушла из жизни на 79-м году после продолжительной борьбы с деменцией с тельцами Леви. Диагноз ей поставили в 2020 году.
По данным RadarOnline, она мирно скончалась в своём доме в Майами в минувший четверг.
Её смерть наступила всего через полтора месяца после пышной свадьбы Джеффа и Лорен Санчес в Венеции. Джеки не смогла присутствовать на церемонии, вероятно, из-за состояния здоровья, а её супруг представлял их семью на празднике.
«Тихая заключительная глава жизни, которая научила всех нас, друзей и семью, истинному значению упорства и решимости, доброты и служения другим. Жизнь Джеки, посвященная служению другим, уступала только ее страсти к семье и общению», — сказано на официальном сайте Bezos Scholars о её уходе.Всю борьбу с заболеванием Джеки мужественно проходила при поддержке мужа, а последние дни провела под наблюдением специалистов.