Скончалась мать Джеффа Безоса после пяти лет борьбы с тяжёлой болезнью

15 августа 2025, 11:49

78-летняя Джеки Безос умерла после пятилетней борьбы с деменцией с тельцами Леви

Джеки Безос (Фото: Instagram* / @jeffbezos)

Мать основателя Amazon Джеффа Безоса, Джеки Безос, ушла из жизни на 79-м году после продолжительной борьбы с деменцией с тельцами Леви. Диагноз ей поставили в 2020 году.





По данным RadarOnline, она мирно скончалась в своём доме в Майами в минувший четверг.



Её смерть наступила всего через полтора месяца после пышной свадьбы Джеффа и Лорен Санчес в Венеции. Джеки не смогла присутствовать на церемонии, вероятно, из-за состояния здоровья, а её супруг представлял их семью на празднике.





«Тихая заключительная глава жизни, которая научила всех нас, друзей и семью, истинному значению упорства и решимости, доброты и служения другим. Жизнь Джеки, посвященная служению другим, уступала только ее страсти к семье и общению», — сказано на официальном сайте Bezos Scholars о её уходе.