«Это не случайность»: Лиза Моряк раскрыла правду о третьей беременности

15 апреля 2026, 13:28

Лиза Моряк заявила, что осознанно решилась на третьего ребёнка и мечтает о сыне

Жена режиссёра Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк заявила в личном блоге, что осознанно решилась на третьего ребёнка.





Супруги уже воспитывают двух дочерей. В марте 2026 года пара объявила о скором пополнении в семье. Актриса рассказала, что планировала эту беременность.

«Это не случайность. Это моя инициатива, мой глубокий, обдуманный выбор. Я мечтала, чтобы между детьми была небольшая разница в возрасте, которая позволит им вместе познавать мир, поддерживать друг друга, делиться всем на свете. Очень надеюсь, что в будущем они смогут вместе строить что-то своё, совместное, где каждый будет важен и силен», — заявила она.