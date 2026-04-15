Суд признал блогера-застройщика вилл на Бали Сергея Домогацкого банкротом
Арбитражный суд Московской области признал блогера Сергея Домогацкого банкротом и ввёл процедуру реструктуризации его долгов.
Документ, в котором содержится эта информация, есть в распоряжении «Известий». Согласно ему, должник не исполнил обязательства перед кредитором на сумму более 500 тысяч рублей.
Основание задолженности — решение Волоколамского городского суда. Ранее этот суд удовлетворил иск Виталия Гапошина к Домогацкому о взыскании долга по строительству виллы и процентов. Судья обязал блогера выплатить 4 064 036 рублей и проценты в размере 252 473,83 рубля. Однако выплата просрочена уже на три месяца.
До этого Арбитражный суд Москвы взыскал с Домогацкого 49 млн рублей в пользу обанкротившейся компании. От действий блогера-застройщика пострадали порядка 80 человек из разных стран. Сергей продавал несуществующее элитное жильё на океанском побережье.
