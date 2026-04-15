«Берём лупы и разбираем по косточкам»: Рудковская прокомментировала критику внешности
Яна Рудковская ответила на обвинения в фотошопе
Продюсер Яна Рудковская отреагировала в соцсетях на обвинения подписчиков в использовании фотошопа во время отдыха на Мальдивах.
Звезда решила лично прокомментировать ситуацию и даже озвучила свои параметры: при росте 168 см её вес составляет 51 килограмм.
Рудковская с иронией отнеслась к критике, отметив, что регулярно сталкивается с обсуждениями своей внешности — от «удлинённых ног» до якобы изменённых пропорций.
«Это видео снято для вечно молодых и красивых, которым мерещатся мои ноги 45 размера, фотошоп и далее по списку… Берём лупы и разбираем меня по косточкам, я совершенно не против!» — заявила она.Продюсер также подчеркнула, что поддерживать внешний вид ей помогает собственный бренд ухода за лицом и телом, однако «молодильных яблок» у неё, по её словам, нет.