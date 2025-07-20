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Певец Шура посоветовал супругам спать в разных комнатах

Шура (фото: Telegram @shuramedvedev)

Шура раскрыл своё отношение к супругам, которые предпочитают спать раздельно. Певец назвал это правильным решением.



Артист пообщался с прессой на VK Fest, который проходит в эти выходные в Москве. На мероприятии побывал журналист «Радио 1».

У Шуры спросили, нормально ли, по его мнению, мужу и жене спать отдельно друг от друга.

«Отлично, это замечательно. Я вот понять не могу, как можно иначе. Агутин молодец!», – ответил исполнитель хита «Ты не верь слезам».
Поясним, что несколько лет назад Леонид Агутин признавался, что спит отдельно от своей супруги Анжелики Варум. Такое решение, по его словам, они приняли из-за разных предпочтений в условиях сна: певец любит прохладу, а его избранница, напротив, предпочитает тепло. Также Анжелика засыпает под звуки телевизора, а Леониду необходима тишина.

Агутин отмечал, что раздельный сон помогает сохранить хорошие отношения. При этом он добавил, что иногда всё же спит вместе с женой.
Анастасия Чинкова

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