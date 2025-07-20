Певец Шура посоветовал супругам спать в разных комнатах
Шура раскрыл своё отношение к супругам, которые предпочитают спать раздельно. Певец назвал это правильным решением.
Артист пообщался с прессой на VK Fest, который проходит в эти выходные в Москве. На мероприятии побывал журналист «Радио 1».
У Шуры спросили, нормально ли, по его мнению, мужу и жене спать отдельно друг от друга.
«Отлично, это замечательно. Я вот понять не могу, как можно иначе. Агутин молодец!», – ответил исполнитель хита «Ты не верь слезам».Поясним, что несколько лет назад Леонид Агутин признавался, что спит отдельно от своей супруги Анжелики Варум. Такое решение, по его словам, они приняли из-за разных предпочтений в условиях сна: певец любит прохладу, а его избранница, напротив, предпочитает тепло. Также Анжелика засыпает под звуки телевизора, а Леониду необходима тишина.
Агутин отмечал, что раздельный сон помогает сохранить хорошие отношения. При этом он добавил, что иногда всё же спит вместе с женой.