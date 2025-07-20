Певец Шура посоветовал супругам спать в разных комнатах

20 июля 2025, 17:33

Шура (фото: Telegram @shuramedvedev)

Шура раскрыл своё отношение к супругам, которые предпочитают спать раздельно. Певец назвал это правильным решением.





Артист пообщался с прессой на VK Fest, который проходит в эти выходные в Москве. На мероприятии побывал журналист «Радио 1».



У Шуры спросили, нормально ли, по его мнению, мужу и жене спать отдельно друг от друга.





«Отлично, это замечательно. Я вот понять не могу, как можно иначе. Агутин молодец!», – ответил исполнитель хита «Ты не верь слезам».