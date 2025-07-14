«Бежим, Пугачёва!»: Певец Шура рассказал о поездке за грибами на белом лимузине

14 июля 2025, 17:12

Певец Шура съездил за грибами на белом лимузине

Александр Медведев (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Российский певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, рассказал историю о том, как он отправился в лес за грибами на белом лимузине. Поездка была организована с размахом, но местные жительницы не признали артиста. Подробности курьёзной истории сообщает Telegram-канал «Звездач».





Певец заявил, что очень любит ходить за грибами. Однако появление артиста в деревне на роскошном автомобиле вызвало сильное удивление у местных жителей. Шура сообщил, что в попытке узнать, где в окрестностях можно найти самые «злачные» грибные места, его спутали с Аллой Пугачёвой.

«У меня сапоги, я красиво одет, лимузин. И мы не знаем, куда ехать. Останавливаемся около деревни, бабки торгуют там овощами. Мы подъезжаем, и бабки кричат: «Бежим, Пугачёва!» Почему, раз лимузин белый, так сразу Пугачёва?» — рассказал певец.