«Бежим, Пугачёва!»: Певец Шура рассказал о поездке за грибами на белом лимузине
Певец Шура съездил за грибами на белом лимузине
Российский певец Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, рассказал историю о том, как он отправился в лес за грибами на белом лимузине. Поездка была организована с размахом, но местные жительницы не признали артиста. Подробности курьёзной истории сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певец заявил, что очень любит ходить за грибами. Однако появление артиста в деревне на роскошном автомобиле вызвало сильное удивление у местных жителей. Шура сообщил, что в попытке узнать, где в окрестностях можно найти самые «злачные» грибные места, его спутали с Аллой Пугачёвой.
«У меня сапоги, я красиво одет, лимузин. И мы не знаем, куда ехать. Останавливаемся около деревни, бабки торгуют там овощами. Мы подъезжаем, и бабки кричат: «Бежим, Пугачёва!» Почему, раз лимузин белый, так сразу Пугачёва?» — рассказал певец.Шура объяснил свой выбор автомобиля для вылазки в лес тем, что другой машины, кроме лимузина, не было. Вот он и решил ехать в лес прямо на нём.