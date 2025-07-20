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SHAMAN представил клип для «Интервидения» – видео

Певец SHAMAN выпустил клип на песню «Прямо по сердцу» для «Интервидения»
SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN выпустил клип для музыкального конкурса «Интервидение». Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.



Ярослав Дронов представил видеоролик на песню «Прямо по сердцу».

Артист подчеркнул, что клип получился искренним и тёплым, какой и должна быть настоящая любовь.

SHAMAN добавил, что в настоящее время задаются стандарты нового музыкального состязания. От кого, как будет проведено «Интервидение» в первый раз, будет зависеть его дальнейшая судьба.

В заключение певец отметил, что музыкальный конкурс станет большим событием, которое свяжет культуры разных стран и станет доброй традицией.


Анастасия Чинкова

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