SHAMAN представил клип для «Интервидения» – видео
Певец SHAMAN выпустил клип на песню «Прямо по сердцу» для «Интервидения»
Певец SHAMAN выпустил клип для музыкального конкурса «Интервидение». Видео он опубликовал в своём Telegram-канале.
Ярослав Дронов представил видеоролик на песню «Прямо по сердцу».
Артист подчеркнул, что клип получился искренним и тёплым, какой и должна быть настоящая любовь.
SHAMAN добавил, что в настоящее время задаются стандарты нового музыкального состязания. От кого, как будет проведено «Интервидение» в первый раз, будет зависеть его дальнейшая судьба.
В заключение певец отметил, что музыкальный конкурс станет большим событием, которое свяжет культуры разных стран и станет доброй традицией.
Читайте также: