«Пыжился с молодой девахой»: тайна личной жизни Егора Бероева раскрыта. Скандальный брак и усыновленный ребенок с ДЦП
Недавно стало известно о том, что Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние несколько лет были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной. О том, какие тайны своей личной жизни скрывает Бероев — в материале «Радио 1».
Егор Бероев и Ксения Алфёрова
Егор Бероев ранее говорил, что Ксения Алфёрова — его единственная жена на всю жизнь. Они познакомились в 2001 году на пресс-конференции. Дочь Ирины Алфёровой недавно окончила университет и планировала начать карьеру юриста, но встретила обаятельного брюнета, который сразу проявил к ней внимание и заботу.
Сначала Алфёрова не принимала его ухаживания, полагая, что актёры часто непостоянны. Однако Егор сумел доказать свою преданность и надёжность, и вскоре они поженились. В 2007 году у них родилась дочь Евдокия, которая редко появляется на публике и не ведёт социальные сети. В 2018 году Егор взял под опеку мальчика с синдромом Дауна по имени Влад, который остался сиротой.
Долгое время союз Ксении Алфёровой и Егора Бероева казался незыблемым. Но позже стало известно, что их брак фактически распался. Подозрения у публики появились после премьеры фильма «Золотой дубль». Супруги приехали на мероприятие по отдельности, Ксения отказалась фотографироваться с мужем и сидела в зале отдельно от него. Позже Егор Бероев подтвердил информацию. Он заявил, что их семья распалась еще в 2022 году, и они официально оформили развод. Артист отметил, что живет своей жизнью, но с уважением вспоминает годы, проведенные вместе, и желает Ксении всего самого наилучшего. О разводе актеры окончательно объявили в 2026 году.
Роман с Екатериной Гордеевой
Первые тревожные сигналы в отношениях Бероева и Алфёровой появились в 2008 году, когда актеру начали приписывать роман с его партнершей по проекту «Ледниковый период» Екатериной Гордеевой. Основанием для слухов послужил не только их чувственный танец, но и совместный обед в ресторане при отеле. В то время Гордеева, вдова Сергея Гринькова, была замужем за Ильей Куликом и жила в США. После завершения проекта Первого канала она вернулась домой. Ксения Алфёрова, которая участвовала в шоу с Повиласом Ванагасом, с насмешливой улыбкой опровергала слухи об измене мужа.
Узнав о сплетнях, Ксения Архиповна лично приехала на репетицию «Ледникового периода», чтобы увидеть возможную соперницу своей внучки. В своих мыслях она пожелала Гордеевой, чтобы та продолжала падать, пока не поймет, что не стоит пытаться увести чужого мужа.
«Когда я зашла к Ксюше за кулисы — там все только и обсуждали, что эти падения, а я лишь загадочно улыбалась, полагая, что правду знаю только я. Все же думаю, слухи про роман Бероева были сильно преувеличены — Егор всего лишь талантливо играл роль влюбленного партнера», — заключила бабушка Алфёровой.
Мама Абдулова, Людмила Крайнова, вспоминала об этом времени иначе. Хотя после разрыва сына с Ириной Алферовой их отношения не прекратились, вопрос о Ксении и Егоре Крайнова решила задать самой актрисе «Д'Артаньяна и трёх мушкетеров».
«Решила узнать: может, журналисты все выдумали? "К сожалению, это правда, — призналась Ира. — Роман у Егора был серьезный. Ксюша в церковь ходила, отмаливала мужа. Слава Богу, ей удалось сохранить семью". И я вслед за Ирой повторю: "Слава Богу!"» — заключила в интервью 2012 года Крайнова.
После «Ледникового периода» Алфёрова и Бероев решили продолжить совместное проживание. Их связывали не только работа в кино и общая дочь, но и участие в благотворительном фонде «Я есть!», который оказывает помощь детям с особенностями развития.
Брак с 21-летней Анной Панкратовой
Мало того, пока бывшие супруги скрывали развод от публики, Егор уже успел вступить в новый брак. Его избранницей стала юная балерина Анна Панкратова, которой всего 21 год, в то время как артисту уже 48. Торжество прошло в феврале. По словам знакомых пары, Бероев очарован талантом и юным очарованием своей новой жены.
Недавно супруги представили свой фильм в Японии, где Анна исполнила главную роль. Пара охотно позировала для журналистов и фотографов. Егор активно делился снимками с мероприятия в социальных сетях. Однако известный продюсер Леонид Дзюник резко высказался о возрасте избранницы артиста. Он считает, что за этим браком стоит не любовь, а личные амбиции Егора.
«Когда мне рассказывают, что мужчина влюбился в молодую девочку, которая на 30 лет младше него, и это такое счастье. Физиологию не обманешь, и как бы ты ни пыжился с этой молодой девахой, это все вранье. И все вот эти походы, выпячивание себя на фотографиях, это исключительно для того, чтобы свое эго потешить», — резко отметил продюсер в одном из интервью.
Он вспомнил, как недавно бывшая жена Бероева, Ксения Алфёрова, рассказывала о личном: как она потеряла двоих детей от этого артиста, прежде чем у них родилась единственная дочь Евдокия.
«Это большая трагедия. И вот так наслаждаться открыто новой женой на фоне рассказов Ксении, это, мягко говоря, безнравственно. А грубо говоря, это паскудство», — заключил Дзюник.