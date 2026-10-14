14 октября 2026, 13:09

Анна Хилькевич (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Анна Хилькевич прославилась благодаря роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». Однако ее карьера не ограничивается съемками в комедийных проектах. Актриса успела получить несколько образований, развить собственные бизнес-проекты, принять участие в популярных шоу и построить семью. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Анны Хилькевич и первые шаги к сцене Образование: «Щука», экономический университет и продюсирование Первые фильмы и сериалы с Анной Хилькевич Анна Хилькевич в телешоу Бизнес Анны Хилькевич Рост, вес и отношение к внешности Первый муж Анны Хилькевич — Антон Покрепа Второй муж Анны Хилькевич и рождение детей Анна Хилькевич сейчас

Детство Анны Хилькевич и первые шаги к сцене

Анна Хилькевич (Telegram-канал @khilkevich_anna)

Образование: «Щука», экономический университет и продюсирование

Первые фильмы и сериалы с Анной Хилькевич

Анна Хилькевич в телешоу

Бизнес Анны Хилькевич

Рост, вес и отношение к внешности

Анна Хилькевич (Telegram-канал @khilkevich_anna)

Первый муж Анны Хилькевич — Антон Покрепа

Второй муж Анны Хилькевич и рождение детей

Анна Хилькевич сейчас