Пластика, развод и принятие себя: как Анна Хилькевич нашла счастье с Артуром Волковым и чем занимается сегодня?
Анна Хилькевич прославилась благодаря роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага». Однако ее карьера не ограничивается съемками в комедийных проектах. Актриса успела получить несколько образований, развить собственные бизнес-проекты, принять участие в популярных шоу и построить семью. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Анны Хилькевич и первые шаги к сценеАнна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в городе на Неве. В ее семье не было артистов, однако творческие способности девочка проявила еще в раннем возрасте. В пять лет будущая звезда научилась плакать почти по желанию. Она развлекала родственников необычным умением и могла пустить слезу по просьбе зрителей. На семейных праздниках Аня разыгрывала сценки, примеряла разные образы и перевоплощалась в знакомых персонажей.
Желание стать актрисой сформировалось у Хилькевич в начальных классах. После переезда семьи в Москву девочка начала заниматься в детской вокально-танцевальной студии «Светофор». Параллельно она училась в музыкальной школе и освоила игру на фортепиано. После девятого класса родители отправили Анну в театральную школу при училище имени М. С. Щепкина. Этот период помог ей окончательно определиться с профессией и подготовиться к поступлению в театральный вуз.
Образование: «Щука», экономический университет и продюсированиеПосле школы Анна Хилькевич стала студенткой Театрального института имени Бориса Щукина. Она училась на курсе Владимира Иванова, но через два года решила забрать документы. В учебном заведении действовало правило, которое запрещало студентам сниматься в кино. В тот момент молодой актрисе предложили роли сразу в двух телевизионных проектах. Анна выбрала съемочную площадку. В начале 2000-х она снялась в сериалах «Я замыслил побег» и «Огнеборцы». Эти проекты открыли ей путь в профессию и дали первый опыт работы перед камерой.
Позже Хилькевич неожиданно для многих поступила в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Она окончила вуз с красным дипломом, получив высшее экономическое образование. После этого артистка вернулась в «Щуку» и завершила обучение на последних двух курсах. В мае 2026 года Анна сообщила, что получила третье образование. Она отучилась на продюсера. Артистка продолжает развиваться в разных направлениях и не ограничивает себя одной актерской профессией.
Первые фильмы и сериалы с Анной ХилькевичСниматься Анна Хилькевич начала в 17-летнем возрасте. В 2003 году зрители увидели ее в проектах «Замыслил я побег» и «Огнеборцы». Уже в 2004-м актриса появилась в сериале «Адвокат». Новый этап в карьере начался с молодежного сериала «Барвиха», где Хилькевич снялась в 2009 году. Позже она сыграла в продолжении проекта «Золотые». Эти работы сделали артистку узнаваемой среди молодой аудитории.
Широкую популярность Анна получила благодаря роли Маши Беловой в ситкоме «Универ. Новая общага». В проекте она снималась с 2011 по 2015 год. Ее героиня быстро стала одной из самых ярких и обсуждаемых персонажей сериала. В 2011 году Хилькевич вошла в актерский состав фильма «Ёлки 2». Затем она снялась в лентах «Ёлки 3» и «Ёлки 5». В 2013 году на экраны вышли комедии «Остров везения» и «Что творят мужчины!», где актриса исполнила заметные роли.
Позднее фильмография пополнилась картинами «Все о мужчинах», «Максимальный удар» и «Zомбоящик». В 2018 году зрители увидели Анну в сериале «Звоните ДиКаприо!». В 2020-м она появилась в проекте «Мисс Полиция». Любимая многими история обитателей университетского общежития получила продолжение. В 2021 году Хилькевич вернулась к роли Маши Беловой в сериале «Универ. 10 лет спустя». В 2024-м она снялась в фильме «Папу маме заверни» и в проекте «Универ. 13 лет спустя». В 2026 году артистка продолжила работу в сериале «Универ. 15 лет спустя». Показ 12-серийного сезона стартовал в апреле на ТНТ. В том же году в фильмографии появилась «Менталистка».
Анна Хилькевич в телешоуАнна Хилькевич часто появляется не только в сериалах и фильмах, но и в развлекательных телепроектах. Она трижды приходила в программу «Где логика?». Актриса участвовала в музыкальном шоу «Студия СОЮЗ» и побывала в студии передачи «Пятница с Региной» на телеканале «Пятница!». Зрители могли увидеть звезду «Универа» в программе «Кто хочет стать миллионером?». Она участвовала в реалити-шоу «Звезды в Африке» и «Влюбись, если сможешь». Позже Хилькевич присоединилась к участникам проекта «Выжить в Дубае». Телевизионные форматы позволили поклонникам увидеть артистку вне привычного экранного образа. В кадре она проявляла чувство юмора, азарт и готовность к новым испытаниям.
Бизнес Анны ХилькевичВ свободное от съемок время Анна Хилькевич занимается бизнесом. Одним из ее проектов стал собственный детский сад. Актриса решила развивать это направление наряду с творческой деятельностью. Позже она запустила производство линейки модной одежды. Еще одним проектом стала студия ногтевого сервиса. Личный бьюти-проект звезда «Универа» открыла в 2017 году. Хилькевич совмещает актерскую карьеру с предпринимательством. Экономическое образование помогает ей разбираться в бизнес-процессах и развивать собственные идеи.
Рост, вес и отношение к внешностиАнна Хилькевич поддерживает хорошую физическую форму. При росте 160 сантиметров ее вес составляет 46,5 килограмма. Миниатюрную блондинку многие зрители считают секс-символом российского телевидения и кино. Этот статус укрепился в 2011 году, когда артистка стала особенно популярна благодаря сериалу «Универ. Новая общага». При этом Хилькевич открыто говорит с подписчиками о вопросах внешности и заботе о себе.
Весной 2026 года актриса рассказала в социальных сетях о планах сделать пластическую операцию. Она прошла медосмотр и согласовала процедуру с врачом. Анна записалась на абдоминопластику — операцию по удалению обвисшей кожи на животе. Через несколько недель артистка отказалась от операции. Решение она приняла после прохождения всех подготовительных этапов.
Первый муж Анны Хилькевич — Антон ПокрепаЛичная жизнь актрисы всегда привлекала внимание поклонников и прессы. При этом Анна не стремилась подробно рассказывать о каждом изменении в семейном статусе. Первым мужем Хилькевич стал Антон Покрепа. Торжественная церемония состоялась в мае 2011 года. Однако семейный союз продлился недолго. О разводе супруги впервые задумались примерно через полгода после свадьбы. Тогда чувства помогли им сохранить отношения, но позднее пара все же рассталась. Через год после бракосочетания Анна и Антон оформили развод. Причиной они назвали угасшую любовь. После расставания бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Анна продолжила активно сниматься и строить карьеру на телевидении.
Второй муж Анны Хилькевич и рождение детейВторой раз Анна Хилькевич вышла замуж за Артура Волкова. Их свадьба прошла в августе 2015 года в Московском международном доме музыки. На церемонию пригласили родных и близких друзей пары. Вскоре после свадьбы появились слухи о беременности актрисы. В декабре 2015 года Анна родила дочь Арианну. Рождение ребенка стало важным событием для семьи. О второй беременности звезды стало известно в апреле 2018 года. 20 августа того же года Хилькевич родила еще одну дочь. Актриса продолжила сниматься в проектах, участвовать в шоу и вести бизнес, совмещая работу с материнством.
Весной 2024 года Анна объявила о третьей беременности. Во время гендер-пати супруги узнали, что снова ждут девочку. 17 сентября артистка родила третью дочь. Девочку назвали Оливией. Сегодня Анна Хилькевич воспитывает трех дочерей вместе с мужем Артуром Волковым.