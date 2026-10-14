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Алексей Воробьёв продаёт возможность пообщаться с собой за 14 тысяч рублей

Воробьёв устроит творческий вечер на Кипре c личным общением за 14 тысяч рублей
Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьёв готов встретиться с поклонниками в неформальной обстановке, но за такую возможность придётся заплатить. Певец планирует провести собственный творческий вечер на Кипре, для которого предусмотрены билеты двух категорий.



Обычный билет обойдётся гостям в 9,4 тысячи рублей, а за VIP-вариант придётся отдать 14 тысяч. Как выяснил «Звездач», главное преимущество более дорогого билета — возможность после мероприятия лично познакомиться с артистом и пообщаться с ним в непринуждённой атмосфере.

При условии, что все билеты будут проданы, выручка от вечера может превысить полмиллиона рублей. При этом точная сумма зависит от количества мест и распределения билетов по категориям.

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Софья Метелева

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