Алексей Воробьёв продаёт возможность пообщаться с собой за 14 тысяч рублей

14 октября 2026, 13:16

Воробьёв устроит творческий вечер на Кипре c личным общением за 14 тысяч рублей

Алексей Воробьёв (Фото: Instagram* / @mr.alexsparrow)

Алексей Воробьёв готов встретиться с поклонниками в неформальной обстановке, но за такую возможность придётся заплатить. Певец планирует провести собственный творческий вечер на Кипре, для которого предусмотрены билеты двух категорий.