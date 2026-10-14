«Что-то XVIII века»: Наташа Королёва приготовила Николаю Баскову необычный подарок на юбилей

14 октября 2026, 11:59

Наташа Королёва подарит Баскову антиквариат из Франции на 50-летие

Наташа Королёва (Фото: Instagram* / @koroleva__star)

Наташа Королёва раскрыла, чем собирается удивить Николая Баскова на его 50-летие. К юбилею певца артистка подготовила необычный подарок — антикварный предмет XVIII века, который нашли для неё во Франции. Об этом сообщает Super.





О сюрпризе Королёва рассказала на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027». При этом сама певица пока не знает, что именно ей удалось приобрести: подарок выбирали её знакомые, и лично она его ещё не видела.





«Девчонки нашли во Франции что-то XVIII века. Это будет что-то такое, прямо для его дома», — поделилась Наташа.