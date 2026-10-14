«Что-то XVIII века»: Наташа Королёва приготовила Николаю Баскову необычный подарок на юбилей
Наташа Королёва подарит Баскову антиквариат из Франции на 50-летие
Наташа Королёва раскрыла, чем собирается удивить Николая Баскова на его 50-летие. К юбилею певца артистка подготовила необычный подарок — антикварный предмет XVIII века, который нашли для неё во Франции. Об этом сообщает Super.
О сюрпризе Королёва рассказала на гала-ужине музыкальной премии «Виктория-2027». При этом сама певица пока не знает, что именно ей удалось приобрести: подарок выбирали её знакомые, и лично она его ещё не видела.
«Девчонки нашли во Франции что-то XVIII века. Это будет что-то такое, прямо для его дома», — поделилась Наташа.Королёва также рассказала, что ещё не была в новом загородном доме Баскова. Однако певец показал ей фотографии особняка, и артистка смогла оценить его масштабы и роскошное оформление. Теперь остаётся дождаться юбилея, чтобы узнать, чем закончится история с загадочным антиквариатом.