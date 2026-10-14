«Мне не нравится»: Игорь Крутой раскритиковал избранника младшей дочери
Композитор Игорь Крутой не одобряет бойфренда своей дочери
Игорь Крутой признался, что ему не нравится избранник младшей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
На музыкальной премии «Виктория» композитор откровенно рассказал о своём отношении к молодому человеку и дал понять, что не в восторге от выбора наследницы.
«Парень есть, мне не нравится, не нравится. Я не думаю, что она в итоге будет слушать меня. Он мне не по душе. На год старше её, что-то зарабатывает там», — заявил Крутой.На этом откровения композитора не закончились. Он также показал свою первую татуировку, посвящённую супруге: на его теле теперь красуется дата её рождения. По словам Игоря Яковлевича, жена настояла на парных татуировках. И хотя сама идея не вызвала у него особого восторга, композитор сдержал обещание и согласился на необычный жест ради любимой.