«Мне не нравится»: Игорь Крутой раскритиковал избранника младшей дочери

14 октября 2026, 12:53

Композитор Игорь Крутой не одобряет бойфренда своей дочери

Игорь Крутой (Фото: Instagram* / @igorkrutoy65)

Игорь Крутой признался, что ему не нравится избранник младшей дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





На музыкальной премии «Виктория» композитор откровенно рассказал о своём отношении к молодому человеку и дал понять, что не в восторге от выбора наследницы.





«Парень есть, мне не нравится, не нравится. Я не думаю, что она в итоге будет слушать меня. Он мне не по душе. На год старше её, что-то зарабатывает там», — заявил Крутой.