Скандал на «Звездах в джунглях», уход мужа-блогера и пластика у «мясника»: как переживает расставание звезда Comedy Club Екатерина Шкуро?
Актрисе, блогеру и звезде TikTok, известной миллионам по ярким ролям в сериалах «Зона комфорта», «Бар „Москва Чики“» и постоянному участию в шоу Comedy Club, Екатерине Шкуро 25 марта исполняется 26 лет. Эта хабаровская красавица прошла стремительный путь от конкурсов красоты на Дальнем Востоке до статуса одной из самых скандальных и востребованных молодых звезд российского шоу-бизнеса. Подробнее о жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
ДетствоЕкатерина Шкуро родилась 25 марта 2000 года в Хабаровске. Будущая знаменитость была вторым ребенком в семье актрисы и бизнесмена. Катя росла очень энергичной девочкой. Она посещала различные спортивные секции: занималась гимнастикой, плаванием, фигурным катанием и танцами.
Когда она стала старше, то начала заниматься скалолазанием, конным спортом и лёгкой атлетикой. Кроме того, она увлеклась модельным бизнесом. Зарабатывать на выступлениях малышка начала с 5-летнего возраста. Выступления в театре и корпоративы были привычным делом для Шкуро.
В старших классах девушка активно участвовала в модельном бизнесе и в 2016 году стала обладательницей титула «Мисс зрительских симпатий» на главном конкурсе красоты среди девушек Дальнего Востока. За успехом последовали работа моделью на фэшн-показе в Китае в рамках Dalian Spring Fashion Week и начало раскрутки своего блога в сети.
К моменту окончания школы девушка все же решила пойти по стопам мамы и выбрала актерскую профессию. Учиться актерскому мастерству Екатерина поехала в Москву, где поступила в Институт современного искусства. Позже она перевелась в ГИТИС, оказавшись в мастерской Алексея Блохина. Но проучилась там Шкуро только порядка полугода. Актриса считает, что обладает природным талантом, а в стенах ВУЗа ее начали переучивать и делать такой, как все. Она ушла из института и больше не планирует учиться.
Популярность в сети
Количество подписчиков в социальных сетях Екатерины Шкуро постоянно росло. В TikTok Катя стала известной под ником Кэти Шкю и Baby Буся. На сегодняшний день она имеет более шести миллионов подписчиков. В этой социальной сети она начала создавать забавные видео и пародии на известных личностей.
Её талант не остался незамеченным, и продюсеры Freedom Team House пригласили её присоединиться к сообществу. Она стала жить в доме с другими блогерами и создавать совместный контент. В октябре 2020 года Freedom Team House сменил название на PopStar House. Через месяц Катя покинула его и переехала в другой дом — House 88. Однако вскоре она решила начать работать самостоятельно.
Роли в кино
В том же 2020-м артистка получила роль в сериале Гарика Харламова «Зона комфорта» и появилась в эпизоде сериала «Девушки с Макаровым». Кроме этого, актриса сыграла в лентах «Нина», «Бар «Москва Чики», «Любви не бывает?», «Ферма». С 2022 года артистка начала появляться в Comedy Club и играть в миниатюрах с Гариком Харламовым и Демисом Карибидисом. В 2023 году Шкуро стала соведущей шоу «Салон» на ТНТ.
Личная жизнь
Личная жизнь Екатерины Шкуро всегда была на виду у подписчиков. Познакомившись с блогером и бывшим хоккеистом Дмитрием Козловым в 2020 году, девушка и не подозревала, через какие эмоциональные качели ей предстоит пройти. Когда их отношения дали трещину и пара готовилась к расставанию, судьба преподнесла сюрприз. Откровение Шкуро шокировало поклонников: беременность наступила после того, что она назвала «прощальным сексом».
«Мы не хотели, чтобы нас хейтили за то, что мы по залёту расписались. Я случайно забеременела, мы вообще должны были расходиться», — честно признавалась актриса в шоу «Пана нормальных».
Этот «знак судьбы» привел к свадьбе в 2021 году и рождению дочери Авроры в июле 2022-го. Казалось, история получила счастливый финал, а семья блогеров стала образцовой: они завели совместный Telegram-канал «Катя Дима» и радовали аудиторию забавными роликами. В ноябре 2024 года родился сын Амур, и семья Шкуро-Козловых казалась нерушимой. Однако иллюзия счастья разбилась о реальность.
В конце февраля 2026 года Екатерина подтвердила слухи о расставании.
«Мы действительно не живём вместе с начала года», — заявила она, объяснив решение накопившимися сложностями и ощущением дисбаланса.
Скандалы, суды и пластика у «мясника»
Екатерина Шкуро не привыкла уходить в тень, и её жизнь в шоу-бизнесе сопровождается не только творческими успехами, но и громкими конфликтами. Одним из самых резонансных стал скандал в 2025 году с актрисой Альбиной Кабалиной во время участия в шоу «Звезды в джунглях». То, что началось с разногласий на кухне (Кабалина считала, что Шкуро не умеет готовить), переросло в полноценную юридическую битву. После того как коллега покинула проект и продолжила оскорблять Екатерину в соцсетях, искажая её фамилию, Шкуро подала в суд. Она потребовала 700 тысяч рублей за унижение чести и достоинства и в итоге добилась публичных извинений от обидчицы.
Ещё одной темой для обсуждения стала пластика, к которой актриса прибегла после рождения двоих детей. Для восстановления фигуры она обратилась к скандально известному хирургу Тимуру Хайдарову. Несмотря на критику в адрес врача, Шкуро не скрывала своего восторга от результата абдоминопластики, липосакции и коррекции груди.
«Я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что все эти годы я себе врала. Да, я считала себя классной, но когда я увидела это… Афигеть, так можно было?! Я не мужик, но у меня слюни текли», — эмоционально делилась звезда в шоу «Ассоль».
Как сейчас живет ШкуроСегодня, оставшись без мужа с двумя маленькими детьми на руках, Екатерина Шкуро не позволяет себе раскисать. В интервью она признается, что острой злости на супруга уже нет, а пережить непростой период помогает работа с психологом.
«Я очень много работаю, и у меня нет времени сейчас сидеть и страдать. Грубо говоря, пустила ситуацию на самотёк. Я не хочу, чтобы дети думали что-то плохое или видели, что мама с папой ругаются, поэтому жить раздельно — это действительно сейчас моё спасение», — приводит слова актрисы KINO Daily.
Актриса продолжает активно сниматься: на 2026 год запланирован выход картин «Ravioli Oli» и «Притворись моей бывшей», а также она часто появляется в проектах ТНТ и остается постоянным резидентом Comedy Club.