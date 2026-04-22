Звезду сериала «Эйфория» вырезали из второго сезона «Дьявол носит Prada»

22 апреля 2026, 13:40

В финальную версию фильма «Дьявол носит Prada 2» не вошла сцена с Сидни Суини

В середине 2025 года в сети появились фотографии Сидни Суини на съёмочной площадке вместе с актёрами фильма «Дьявол носит Prada 2». После этого в интернете начали ходить слухи об участии звезды в проекте. Однако, по заявлению американского журнала Entertainment Weekly, все отснятые кадры с Сидни были вырезаны из финальной версии фильма.