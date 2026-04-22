Звезду сериала «Эйфория» вырезали из второго сезона «Дьявол носит Prada»
В середине 2025 года в сети появились фотографии Сидни Суини на съёмочной площадке вместе с актёрами фильма «Дьявол носит Prada 2». После этого в интернете начали ходить слухи об участии звезды в проекте. Однако, по заявлению американского журнала Entertainment Weekly, все отснятые кадры с Сидни были вырезаны из финальной версии фильма.
По сюжету герои переходят в офис американского подразделения Dior, которое возглавляет Эмили, чтобы обратиться к ней за помощью.
Суини снималась в трёхминутной сцене, где играла саму себя — звезду, с которой сотрудничала Эмили. Этот эпизод должен был раскрыть персонажа Блант и показать, как та умеет работать с клиентом‑знаменитостью.
Как заявили создатели, эта трёхминутная сцена не сочеталась с остальной частью эпизода, поэтому, несмотря на благодарность всей команды Сидни за участие в съемках, было принято решение вырезать её.
Читайте также: *пернадлежит Meta запрещено в РФ