Побег из ТЮЗа, тайный брак и внезапный инфаркт: почему на могиле звезды «Ширли-мырли» Инны Чуриковой до сих пор нет надгробия?
Инна Михайловна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Она была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Роль капризной и избалованной Марфушеньки-душеньки в фильме «Морозко» сделала молодую актрису знаменитой на всю страну. Сцена, где героиня сидит под елкой, ест яблоки и запивает их молоком, стала культовой. Инна Чурикова умерла в январе 2023 года, однако спустя несколько лет после ее смерти на могиле народной артистки СССР по-прежнему нет памятника. Подробнее об этом и жизни актрисы — в материале «Радио 1».
Детство и юность Инны ЧуриковойИнна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебее Башкирской АССР, куда ее родителей эвакуировали в начале Великой Отечественной войны. Ее мать, Елизавета Захаровна, была доктором сельскохозяйственных наук, а отец, Михаил Кузьмич, окончил сельскохозяйственный институт и работал агрономом.
Артистические задатки Чуриковой проявились благодаря бабушке Акулине Васильевне, которая славилась в деревне как певица и часто выступала на свадьбах. Она научила внучку петь, танцевать и читать стихи.
Детство будущей актрисы было непростым. Отец ушел на фронт, а после возвращения развелся с женой и уехал в Алма-Ату. Мать в одиночку воспитывала дочь: работала лаборантом в НИИ, подрабатывала в прачечной и одновременно писала диссертацию. Игрушек у Инны почти не было — только варежка на веревочке и набор карандашей.
«Наверное, все, что есть хорошего у меня, от мамы. Она воспитывала меня одна, мы жили довольно скромно. Мама много работала, приходила домой поздно вечером и писала диссертацию», — рассказывала актриса.После череды переездов семья обосновалась в Москве, где мать устроилась в Ботанический сад при МГУ.
Тяга к актерской профессии проявилась у Чуриковой с ранних лет. Ее сценический дебют состоялся в летнем лагере, где она сыграла небольшую роль в детской постановке. В школьные годы девочка активно участвовала в театральной самодеятельности, а в 15 лет записалась в кружок при Московском драматическом театре имени Станиславского. Там ее талант заметил актер Лев Елагин, который поддержал начинающую артистку.
После окончания школы Чурикова пыталась поступить сразу в три театральных вуза. Во МХАТе ее раскритиковали за излишнее волнение, а в Щукинском училище отказали из-за «нетипичной внешности».
«У меня оказались крепкие нервы. Да и мама объяснила, что Бог наградил меня своеобразной внешностью, которую не каждому дано оценить, даже профессионалу, привыкшему к стереотипам», — вспоминала она.Однако в Щепкинском театральном училище разглядели потенциал Чуриковой. В 1965 году она окончила обучение с красным дипломом.
Театр и киноПосле выпуска Чурикова могла уехать работать в театр на Камчатке, но благодаря стараниям матери осталась в Москве. Первым серьезным местом работы стал Театр юного зрителя, где она исполняла преимущественно комедийные роли — животных, Бабу-ягу и других сказочных персонажей.
Настоящим поворотом в ее карьере стала встреча с режиссером Глебом Панфиловым. Он пригласил молодую актрису на главную роль в своем дебютном фильме «В огне брода нет». Чуриковой досталась роль санитарки Тани Теткиной.
«Молодой режиссер "Ленфильма" решил, что именно я смогу сыграть главную роль санитарки Тани Теткиной в фильме “В огне брода нет”. Оставалось самое трудное: убедить чопорный советский худсовет, что Чурикова способна сыграть не только Бабу-ягу и непутевых дурочек, но и лирическую героиню», — рассказывала артистка.В 1975 году Инна Чурикова пришла в театр «Ленком». Именно здесь она обрела статус ведущей актрисы и примы. Спектакль «Тиль» стал для нее одним из главных театральных прорывов. На сцене «Ленкома» Чурикова воплотила десятки ярких образов: Офелию в «Гамлете», Аркадину в «Чайке», Алиенору в «Аквитанской львице», Елизавету II в «Аудиенции» и многих других. Актриса оставалась верна театру почти полвека.
«Мне никогда не хотелось уйти из моего театра. Никогда! Были сложные моменты, паузы в работе были, но уйти не хотелось», — говорила Чурикова.
Личная жизнь Инны ЧуриковойЛичная жизнь актрисы не была омрачена публичными скандалами. Ее единственным супругом стал режиссер Глеб Панфилов. Они познакомились в середине 1960-х годов, когда Панфилов искал актрису на главную роль в свой дебютный фильм.
Их брак продлился более 50 лет. Чурикова называла эти отношения «любовью с первого взгляда» и признавалась, что не представляет жизни без мужа.
В 1978 году у пары родился сын Иван. С детства он появлялся на съемках, однако родители не хотели, чтобы он связывал жизнь с актерской профессией. Иван поступил в МГИМО, занимался бизнесом и ресторанным делом. Позже он все же вернулся в кинематограф: снялся в фильме отца «Без вины виноватые» в 2008 году и получил образование в Лондонской академии театрального искусства. Впоследствии он стал работать в семейной киностудии.
Болезнь и смерть Инны ЧуриковойС середины 2010-х годов здоровье Чуриковой стало ухудшаться. В 2016 году она получила несколько переломов из-за падений. В 2022 году актриса оказалась в реанимации после очередного инцидента.
14 января 2023 года Инна Михайловна Чурикова скончалась в Боткинской больнице от сердечного приступа. Ей было 79 лет. Прощание прошло в храме Христа Спасителя, а похороны состоялись на Новодевичьем кладбище. Спустя семь месяцев рядом с актрисой был похоронен и Глеб Панфилов, умерший в августе 2023 года.
Почему на могиле Инны Чуриковой до сих пор нет памятникаМогила Чуриковой находится на центральной аллее Новодевичьего кладбища, рядом с захоронением ее мужа. Однако полноценного памятника на ней до сих пор нет. На черной мраморной плите установлены два портрета супругов.
По информации «Комсомольской правды», эта плита может быть постаментом для будущего памятника. Ее установил театр «Ленком», которому Чурикова отдала почти 50 лет жизни, а Панфилов долгие годы ставил спектакли.
Президент «Ленкома» Марк Варшавер рассказал изданию, что театр готов установить памятник за свой счет и даже нашел человека, который согласился изготовить его бесплатно — в знак уважения к актрисе. Однако, по словам Варшавера, проект пока не утвержден.
«Огорчительно, что Иван до сих пор не может утвердить проект памятника, который мы предложили. Уже четвертый год не может утвердить. Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно — из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой», — заявил он.По словам Варшавера, «Ленком» регулярно связывается с сыном Чуриковой и Панфилова, однако окончательное решение остается за ним как за владельцем захоронения. Сам Иван Панфилов отказался комментировать ситуацию, ответив журналистам: «Не даю интервью». В «Ленкоме» при этом подчеркивают, что готовы взять на себя все расходы по установке памятника.
«Театр готов всё установить бесплатно, с Ивана денег не возьмем. Но без его согласия мы не можем ничего сделать», — рассказал Варшавер.