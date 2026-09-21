21 сентября 2026, 12:52

Инна Чурикова (фото: РИА Новости / Александр Поляков)

Инна Михайловна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии Ленинского комсомола. Она была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Роль капризной и избалованной Марфушеньки-душеньки в фильме «Морозко» сделала молодую актрису знаменитой на всю страну. Сцена, где героиня сидит под елкой, ест яблоки и запивает их молоком, стала культовой. Инна Чурикова умерла в январе 2023 года, однако спустя несколько лет после ее смерти на могиле народной артистки СССР по-прежнему нет памятника. Подробнее об этом и жизни актрисы — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Инны Чуриковой Театр и кино Личная жизнь Инны Чуриковой Болезнь и смерть Инны Чуриковой Почему на могиле Инны Чуриковой до сих пор нет памятника

Детство и юность Инны Чуриковой

Инна Чурикова в фильме «Начало» (фото: РИА Новости)

«Наверное, все, что есть хорошего у меня, от мамы. Она воспитывала меня одна, мы жили довольно скромно. Мама много работала, приходила домой поздно вечером и писала диссертацию», — рассказывала актриса.

«У меня оказались крепкие нервы. Да и мама объяснила, что Бог наградил меня своеобразной внешностью, которую не каждому дано оценить, даже профессионалу, привыкшему к стереотипам», — вспоминала она.

Театр и кино

Инна Чурикова (фото: кадр из фильма «Ширли-мырли»)

«Молодой режиссер "Ленфильма" решил, что именно я смогу сыграть главную роль санитарки Тани Теткиной в фильме “В огне брода нет”. Оставалось самое трудное: убедить чопорный советский худсовет, что Чурикова способна сыграть не только Бабу-ягу и непутевых дурочек, но и лирическую героиню», — рассказывала артистка.

«Мне никогда не хотелось уйти из моего театра. Никогда! Были сложные моменты, паузы в работе были, но уйти не хотелось», — говорила Чурикова.

Личная жизнь Инны Чуриковой

Болезнь и смерть Инны Чуриковой

Инна Чурикова (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Почему на могиле Инны Чуриковой до сих пор нет памятника

«Огорчительно, что Иван до сих пор не может утвердить проект памятника, который мы предложили. Уже четвертый год не может утвердить. Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно — из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой», — заявил он.

«Театр готов всё установить бесплатно, с Ивана денег не возьмем. Но без его согласия мы не можем ничего сделать», — рассказал Варшавер.