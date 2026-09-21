Ирина Салтыкова продала в Москве две квартиры на 150 млн рублей
Певица Ирина Салтыкова продала две столичные квартиры общей оценочной стоимостью около 150 млн рублей. Одна из них находится на Пречистенке и знакома зрителям по фильму «Брат-2». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Апартаменты площадью 114 квадратных метров певица приобрела в 1997 году. В этом доме снимали эпизоды картины с Сергеем Бодровым. Сделка по продаже жилья состоялась в июне, его стоимость эксперты оценивают в 110 млн рублей.
В августе Салтыкова рассталась с двухкомнатной квартирой площадью 72 квадратных метра в ЖК «Астра» в Можайском районе. Цена объекта составила порядка 40 млн рублей. Новый владелец уже предлагает жильё в аренду за 150 тыс. рублей ежемесячно.
Сейчас артистка живёт в доме на Рублёвке площадью почти 440 квадратных метров. К особняку прилегает участок на 12 соток. В 2014 году недвижимость пытались продать за 7 млн долларов, однако покупателя тогда не нашли. Теперь стоимость дома оценивают примерно в 300 млн рублей.
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