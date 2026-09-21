Ирина Салтыкова продала в Москве две квартиры на 150 млн рублей

21 сентября 2026, 09:01

Ирина Салтыкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Певица Ирина Салтыкова продала две столичные квартиры общей оценочной стоимостью около 150 млн рублей. Одна из них находится на Пречистенке и знакома зрителям по фильму «Брат-2». Об этом информирует Telegram-канал SHOT.