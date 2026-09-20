20 сентября 2026, 12:32

Зиновий Гердт (Фото: скриншот д/ф «Зиновий Гердт. Я больше никогда не буду!» Первый канал)

Зиновий Ефимович Гердт — актёр, которого невозможно спутать ни с кем. Обладатель неповторимого голоса с лёгкой картавинкой, человек, превративший свою хромоту в фирменную походку, и артист, для которого не существовало маленьких ролей. Паниковский из «Золотого телёнка», Михаил Гурвич из «Места встречи изменить нельзя», ведущий «Кинопанорамы» — все эти роли публика знает и помнит по сей день. 21 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Гердта. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале.





Содержание Биография Зиновия Гердта Личная жизнь: три брака и одна настоящая любовь Последние годы жизни Гердта



Биография Зиновия Гердта

Зиновий Гердт (Фото: скриншот д/ф «Зиновий Гердт. Я больше никогда не буду!» Первый канал)

«В шикарное февральское утро сорок третьего года под Белгородом, когда наша рота отражала очередную танковую атаку, меня ударило осколками снаряда в ногу. Здесь, быть может, мне и лежать бы вечно — и день был несчастливый, 13-е, — если б не молоденький санинструктор Верочка Веденина. Эта божественная женщина, не задумываясь о своей жизни, 13 февраля 1943 года спасла мою жизнь, пронеся меня, раненого, с километр на своих руках», — позже вспоминал артист.

Зиновий Гердт (Фото: скриншот д/ф «Зиновий Гердт. Я больше никогда не буду!» Первый канал)

Личная жизнь: три брака и одна настоящая любовь

Зиновий Гердт и Татьяна Правдина (Фото: скриншот д/ф «Зиновий Гердт. Я больше никогда не буду!» Первый канал)

Последние годы жизни Гердта

Зиновий Гердт (Фото: скриншот д/ф «Зиновий Гердт. Я больше никогда не буду!» Первый канал)

«Нет маленьких ролей. Есть маленькие актёры. Я — большой».