Разгульная молодость, три брака и фронтовое ранение, сказавшееся в конце жизни: каким был гений второго плана Зиновий Гердт?
Зиновий Ефимович Гердт — актёр, которого невозможно спутать ни с кем. Обладатель неповторимого голоса с лёгкой картавинкой, человек, превративший свою хромоту в фирменную походку, и артист, для которого не существовало маленьких ролей. Паниковский из «Золотого телёнка», Михаил Гурвич из «Места встречи изменить нельзя», ведущий «Кинопанорамы» — все эти роли публика знает и помнит по сей день. 21 сентября исполняется 110 лет со дня рождения Гердта. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале.
Биография Зиновия ГердтаЗиновий Гердт (при рождении Залман Храпинович) родился 21 сентября 1916 года в городе Себеж Витебской губернии (ныне Псковская область). Семья была скромной: отец служил приказчиком, мать была домохозяйкой. Вскоре после рождения сына семья перебралась в Витебск, а затем в Москву. Окончив школу, Зиновий поступил в фабрично-заводское училище и работал электромонтёром — в том числе участвовал в прокладке первых линий Московского метрополитена.
Сцена вошла в его жизнь неожиданно. Юноша записался в театральную студию при Московском театре рабочей молодёжи (ТРАМ). Именно там он впервые вышел на подмостки и понял, что хочет посвятить жизнь актерской профессии. В 1939 году его призвали в армию, а с началом Великой Отечественной войны он ушёл на фронт — несмотря на то, что имел возможность остаться в тылу.
В феврале 1943 года Гердт был тяжело ранен в ногу.
«В шикарное февральское утро сорок третьего года под Белгородом, когда наша рота отражала очередную танковую атаку, меня ударило осколками снаряда в ногу. Здесь, быть может, мне и лежать бы вечно — и день был несчастливый, 13-е, — если б не молоденький санинструктор Верочка Веденина. Эта божественная женщина, не задумываясь о своей жизни, 13 февраля 1943 года спасла мою жизнь, пронеся меня, раненого, с километр на своих руках», — позже вспоминал артист.После одиннадцати операций ногу удалось спасти, но она стала короче другой на восемь сантиметров. Хромота осталась с ним навсегда — и, по иронии судьбы, стала частью его сценического обаяния.
После войны Гердт пришёл в Театр кукол Сергея Образцова. За кулисами его внешность и физические ограничения перестали иметь значение — зато раскрылись голос, интонация и феноменальное чувство юмора. В знаменитом «Необыкновенном концерте» он озвучивал куклу-конферансье Аркадия Апломбова и говорил на языках тех стран, где гастролировал театр.
В кино Гердт дебютировал в 1958 году в фильме «Семь нянек». Настоящая слава пришла позже — с ролью Паниковского в «Золотом телёнке» Михаила Швейцера (1968). Сам артист признавался: «Паниковский — это я. Только я не такой жадный». Всего в его фильмографии около восьмидесяти ролей. Среди них — «Фокусник», «Город мастеров», «Место встречи изменить нельзя», «Ключ без права передачи», «Военно-полевой роман». В 1990 году ему присвоили звание народного артиста СССР.
Личная жизнь: три брака и одна настоящая любовьПервой женой Гердта стала актриса Мария Новикова — они познакомились ещё в молодёжном театре. В этом браке родился единственный сын артиста — Всеволод. Однако союз распался: Гердт был влюбчив и не скрывал этого. Второй брак — со скульптором Екатериной Семерджиевой — оказался недолгим. При разводе Гердт проявил благородство: оставил квартиру бывшей жене, а сам переехал в скромное жильё.
Своё настоящее счастье он нашёл в переводчице Татьяне Правдиной. Они познакомились во время гастролей на Ближнем Востоке, и оба на тот момент были несвободны. Татьяна ушла от мужа, Гердт — от жены. Это решение далось ему тяжело, но именно с Татьяной он прожил более тридцати лет. Своих общих детей у них не было, но Гердт воспитал падчерицу Екатерину как родную — она даже взяла его фамилию. Татьяна пережила мужа на четверть века и ушла из жизни в 2021 году. Их прах покоится рядом на Кунцевском кладбище в Москве.
Последние годы жизни ГердтаВ 1990 году у Гердта диагностировали рак лёгкого. Близкие были уверены, что онкология у актёра образовалась из-за давнего тяжёлого ранения артиста в ногу, которая стала после операций короче на 8 см. Это не только доставляло физические неудобства, но и негативно сказывалось на здоровье: позвоночник был искривлён, что приводило к дополнительному давлению на лёгкие. К тому же актёр много курил, что также оказало своё влияние.
Гердт боролся с болезнью шесть лет, продолжая работать, сниматься и выходить на сцену. Друзья вспоминали, что он никогда не жаловался и не позволял себе выглядеть больным на публике. Эльдар Рязанов снял документальный фильм о нём незадолго до ухода — Гердт в кадре был безупречен: белая рубашка, бабочка, выверенная речь.
С 1995 года на канале ТВ-6 выходила авторская программа «Чай-клуб», которую вёл Гердт. Съёмки проходили на его даче. Последний выпуск был записан в конце октября 1996 года. Татьяна Правдина, жена Гердта, рассказывала, что на съёмочную площадку его приносили на руках. Однако перед камерой он преображался, шутил и импровизировал. Актёр также проводил творческие вечера. Режиссёр Пётр Тодоровский вспоминал, что на одном из последних вечеров Гердта на сцену выносили на руках, но он собрался с силами, вышел к рамке и прочитал стихотворение Давида Самойлова.
Скончался Зиновий Гердт 18 ноября 1996 года в Москве, на руках у жены Татьяны. Похоронили звезду экрана на Кунцевском кладбище. Зиновия Ефимовича часто называли «недооценённым гением второго плана». Но сам Гердт на это отвечал с улыбкой:
«Нет маленьких ролей. Есть маленькие актёры. Я — большой».И с этим трудно спорить.