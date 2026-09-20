Нашествие червей случилось в питерской многоэтажке
78.ru: в Петербурге произошло нашествие червей в многоэтажке
В Приморском районе Санкт-Петербурга жильцы многоэтажного дома столкнулись с нашествием червей. Об этом стало известно накануне.
Как сообщает 78.ru, незваные гости появились в подъезде дома по проспекту Металлистов около недели назад. По словам жителей, черные черви длиной до четырех сантиметров расползаются по разным участкам подъезда, особенно часто их замечают по углам.
Люди предполагают, что насекомые проникают из подвала через щели в порогах. Однако в управляющей компании эту версию отрицают.
Ранее американский штат заполонили агрессивные прыгающие черви. Подробности — в нашем материале.
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