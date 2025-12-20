«Побочный продукт»: ненависть отца, насилие мужа и сексуальные практики. Настоящая жизнь Анфисы Чеховой

20 декабря 2025, 16:09

Анфиса Чехова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

21 декабря 2025 года известной телеведущей и актрисе Анфисе Чеховой исполнится 48 лет. Своим обаянием и харизмой красавица с пышным бюстом завоевала не одно мужское сердце, однако личная жизнь звезды сложилась не сразу. Неудачные романы, предательство жениха и измены первого мужа наложили свой отпечаток на жизнь секс-символа нулевых. Почему Анфиса Чехова отделяет себя от образа «соблазнительной стервы» без комплексов, как сложилась ее личная жизнь и чем звезда занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анфисы Чеховой Карьера Личная жизнь Анфисы Чеховой Резкое похудение Анфисы Чеховой Чем Анфиса Чехова занимается сейчас

Биография Анфисы Чеховой

«Мы же не хотим детей, когда каждый день сексом занимаемся. Поэтому и называется "побочный продукт"», — говорил отец знаменитости.

Анфиса Чехова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Карьера

«Меня до сих пор все не разделяют с «Сексом с Анфисой Чеховой». Всем кажется, что это и была я», — говорила звезда.

Анфиса Чехова (Фото: кадр из передачи «Секс с Анфисой Чеховой»)

Личная жизнь Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Резкое похудение Анфисы Чеховой

«Не последнюю роль играют психологические проблемы. Склонность к перееданию и набору веса часто являются спутниками депрессии. Особенно в зависимость заесть стресс чем-то вкусным попадают те, у кого нет интересов и времени на уход за собой, а все силы отнимает тяжелая работа», — рассказывала артистка в одном из интервью.

Чем Анфиса Чехова занимается сейчас