«Побочный продукт»: ненависть отца, насилие мужа и сексуальные практики. Настоящая жизнь Анфисы Чеховой
21 декабря 2025 года известной телеведущей и актрисе Анфисе Чеховой исполнится 48 лет. Своим обаянием и харизмой красавица с пышным бюстом завоевала не одно мужское сердце, однако личная жизнь звезды сложилась не сразу. Неудачные романы, предательство жениха и измены первого мужа наложили свой отпечаток на жизнь секс-символа нулевых. Почему Анфиса Чехова отделяет себя от образа «соблазнительной стервы» без комплексов, как сложилась ее личная жизнь и чем звезда занимается сегодня — в материале «Радио 1».
Биография Анфисы Чеховой
Анфиса Чехова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова) родилась 21 декабря 1977 года в Москве. Её отец, Александр Корчунов, был выдающимся спортсменом в СССР. Мать, Наталья Андреевна, посвятила себя работе логопеда.
Александр Корчунов неоднократно высказывал недовольство внешним видом Анфисы в интервью, а также утверждал, что никогда не испытывал к ней тёплых чувств. В одном из разговоров с журналистами он даже назвал её своим «побочным продуктом».
«Мы же не хотим детей, когда каждый день сексом занимаемся. Поэтому и называется "побочный продукт"», — говорил отец знаменитости.
Судьба Корчунова оказалась трагичной. Он покинул семью, когда его дочери было всего четыре года. Воспитанием Анфисы занималась мать, которая трудилась на пяти работах, чтобы обеспечить дочери достойное будущее. Из-за частых переездов девочка сменила несколько учебных заведений, прежде чем поступила в школу № 123, где большое внимание уделялось эстетическому воспитанию и работала театральная студия. С детства Чехова мечтала о сцене, поэтому после окончания школы без колебаний подала документы в ГИТИС. Однако поступить ей удалось только со второй попытки.
Получить диплом театрального института Анфисе не удалось. Согласно официальной версии, будущая звезда телевидения была слишком увлечена творческими проектами и даже пыталась построить карьеру певицы, что не понравилось руководству ГИТИСа. Поэтому уже на втором курсе Чехову отчислили. В это же время телеканал ТВ-6 проводил кастинг на роль ведущей в музыкальном проекте «Дрёма». Из сотен претенденток выбрали именно Анфису, которая позже призналась, что пришла на кастинг за компанию с подругой. На девушку не обратили внимания, в то время как Чехова с её привлекательной внешностью сразу привлекла внимание создателей проекта.
Карьера
Однажды Анфиса получила приглашение от Муз-ТВ стать телеведущей развлекательной программы. Вскоре ей предложили работу на ТВ-6. В 1996 году, будучи девятнадцатилетней, она изменила свои имя и фамилию.
С 1997 года Чехова начала вести различные программы. На Муз-ТВ она вела «На ночь глядя», на ТВ-6 — «Дрёма», на «ТВ Центре» — «Культиватор», на М1 — «Звёздная разведка», а на СТС — «Шоу-бизнес».
Настоящая слава пришла к девушке в 2005 году, когда ей предоставили возможность вести собственный проект на ТНТ. Этой передачей стал знаменитый «Секс с Анфисой Чеховой», который принёс ей широкую известность. Именно тогда ей создали образ «соблазнительной стервы» без комплексов. В СМИ активно распространяются слухи о том, что Чехова специально для программы много лет изучала и делала различные сексуальные практики. Однако на самом деле, несмотря на провокационный и откровенный имидж, на экране не было порнографии — ведущая чаще всего иронично комментировала приличные ролики из интернета.
«Меня до сих пор все не разделяют с «Сексом с Анфисой Чеховой». Всем кажется, что это и была я», — говорила звезда.
В 2008 году, когда проект был на пике популярности, Чехова получила журналистское образование и стала дипломированным специалистом. Однако в 2009 году, из-за финансового кризиса, производство передачи «Секс с Анфисой Чеховой» прекратилось. Зрители продолжали наслаждаться старыми выпусками вплоть до 2016 года.
После завершения проекта на ТНТ, Чехова вернулась на «Муз-ТВ» и приняла участие в шоу «Жена напрокат». В этом шоу ведущая на сутки становилась женой известного человека, чаще всего поп-певца. Но вскоре Анфиса устала от постоянных смен «супругов» и уступила место певице Славе. Сама же она приняла приглашение стать ведущей авторского шоу «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой», которое транслировалось на украинском телеканале.
11 сентября 2009 года Чехова впервые вышла на театральную сцену в постановке Андрея Носкова под названием «Однажды звёздной ночью».
С 2010 по 2011 год она вела передачу «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ.
В декабре 2017 года Чехова стала ведущей «звёздного» выпуска тревел-шоу «Орёл и решка» в паре с Аланом Бадоевым. С 17 февраля по 2 июня 2018 года она вела реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди», которое выходило на телеканале СТС.
Притягательная внешность и выразительные черты Анфисы Чеховой сразу привлекли внимание кинематографистов. В 2002 году она дебютировала на экране в комедийном сериале «Театральная академия». Через два года актриса приняла участие в эпизоде провокационной мелодрамы «Я люблю тебя». Также её можно увидеть в нескольких эпизодах ситкома «Счастливы вместе», где она появляется в эротических сновидениях главного героя, Гены Букина. Интересно, что первоначально эту роль должна была исполнить Жанна Фриске, но она не смогла участвовать в съёмках.
В 2008 году Анфиса Чехова появилась в комедийном сериале «Универ», где сыграла саму себя. В тот же период она воплотила образ сексуальной шифровальщицы в комедии «Гитлер капут», где участвовали многие известные российские актёры. После этого последовали фильмы «Калейдоскоп» и «С.Д.Д.», в которых Чехова исполнила роли медсестры и телеведущей соответственно. Затем были сериалы «Моя любимая ведьма» и «Реальные кабаны», а также небольшая роль в комедии «All inclusive, или Всё включено». Телеведущая также сыграла риэлторшу в фильме «Ржевский против Наполеона» и приняла участие в нескольких других небольших кинопроектах.
Личная жизнь Анфисы Чеховой
Несмотря на свой имидж «прожженной стервы» и свободу в личных отношениях, Чехова четко разграничивает профессиональную и личную сферы. Поэтому о своих любовных историях она говорит сдержанно.
В 19 лет Чехова пережила страстный роман с итальянским мужчиной, который оказался обманщиком. Выяснилось, что у него есть жена на родине. Этот факт заставил Анфису прекратить отношения.
В 2001 году она познакомилась с актёром Владимиром Тишко, известным широкой публике по рекламе стирального порошка «Тайд». Их союз продлился три года и, казалось, должен был завершиться свадьбой. Однако пара рассталась с большим скандалом. Анфиса предпочитает не вспоминать об этом периоде, в то время как Тишко не стеснялся обсуждать их отношения в интервью, раскрывая личные подробности и критикуя её внешность. Чехова однажды упомянула, что Тишко применял физическое насилие.
После этого Анфиса недолго оставалась одна. В её жизни появился загадочный британец, который осыпал её дорогими подарками. Однако этот роман также завершился разрывом. Вскоре после этого Чехова встретила нового возлюбленного из Германии. Они общались в основном по телефону, но со временем такая дистанция стала ей тяготить, и она завершила эти отношения.
Летом 2009 года звезда стала встречаться с актёром Гурамом Баблишвили. 31 мая 2012 года у них родился сын Соломон. В середине июня 2015 года пара официально оформила свои отношения, но весной 2017 года они развелись. По словам Чеховой, причиной развода стали измены мужа, которые она не смогла больше терпеть. Тем не менее, бывшие супруги сохранили дружеские отношения, и Баблишвили без возражений оставил ей квартиру и машину.
С весны 2025 года известная телеведущая начала открыто говорить о своих отношениях с актёром и продюсером Александром Златопольским. 20 декабря 2025 года общественность узнала, что Анфиса снова сказала «да» своему возлюбленному. В личном блоге она с юмором поделилась, что получила повторное предложение руки и сердца.
Анфиса рассказала, что после первого предложения в Париже её охватила неожиданная грусть: она поняла, что больше никогда не ощутит тех эмоций, которые испытывает при получении предложения. Александр, услышав это, рассмеялся и пообещал, что будет делать ей предложения всю жизнь, чтобы она могла переживать это чувство как можно чаще.
Сначала Анфиса подумала, что это шутка, но позже Александр снова встал на одно колено, достал кольцо и повторил свой вопрос: «Ты выйдешь за меня?», на что телеведущая вновь ответила согласием. Чехова призналась, что в такие моменты её посещает мысль: «А чем я это заслужила?». По ее заверению, рядом с Александром она чувствует тепло и спокойствие. Не обошлось и без романтических моментов: кольцо оказалось немного мало, но пара лишь улыбнулась этому совпадению.
Резкое похудение Анфисы Чеховой
Несколько лет назад Анфиса Чехова достигла впечатляющего результата — она похудела на 25 килограммов. Телеведущая рассказывала, что для достижения этой цели заменила сладости на стевию и сироп агавы.
Звезда утверждает, что залог её стройности заключается в гармоничном сочетании нескольких аспектов: правильного питания, регулярных физических нагрузок, хорошего здоровья и стабильного психологического состояния. По её мнению, прежде чем выбирать программу питания и тренировок, необходимо пройти обследование гормонального фона, пищеварительной системы и сердца, а также убедиться в отсутствии паразитов.
«Не последнюю роль играют психологические проблемы. Склонность к перееданию и набору веса часто являются спутниками депрессии. Особенно в зависимость заесть стресс чем-то вкусным попадают те, у кого нет интересов и времени на уход за собой, а все силы отнимает тяжелая работа», — рассказывала артистка в одном из интервью.
Чехова рекомендовала не зацикливаться на комплексах и недовольстве своей внешностью, а культивировать любовь к себе. Она предложила рассматривать процесс снижения веса не как испытание, а как проявление заботы о собственном теле.
Чем Анфиса Чехова занимается сейчас
На сегодняшний день Анфиса Чехова ведёт кулинарное шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», которое транслируется на телеканале ТВ-3 с 23 марта 2024 года. Каждый выпуск программы включает визит в студию популярной персоны, которая рассказывает о себе и отвечает на вопросы Анфисы. Затем гость готовит блюдо по известному рецепту, при этом все ингредиенты доступны в обычных магазинах.
В скором времени на экраны выйдут фильмы «Любовь по Фрейду» и «Идеально несовместимы», в которых примет участие знаменитость.