«Может сломаться»: Певец Дава осознал реальную цену беременности и роль мужчины

20 декабря 2025, 12:49

Дава рассказал, что беременность жены помогла ему многое переосмыслить о семье

Давид Манукян (Фото: Telegram @davatelega)

Певец Дава (настоящее имя — Давид Манукян) рассказал в новом выпуске «Подкаст №1» о впечатлениях от первой беременности жены.





В этом году Давид и певица Мари Краймбрери впервые стали родителями. Этот опыт заставил его задуматься о мужской ответственности.

«Я начал задумываться: а есть же мужики, которые бросают своих женщин в такие периоды. А я вижу, насколько ей сложно, насколько она в этот момент ранима, и насколько она может сломаться, и к чему это, не дай Бог, может привести», — сказал он.

«Ты должен оставаться непоколебимым. Ты должен оберегать. Не ты первый, не ты впереди — есть твоя женщина, и ты должен её защищать», — подчернул певец.