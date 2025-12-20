«Не выгоню, конечно»: Оксана Самойлова рассказала о Новом годе с Джиганом
Оксана Самойлова рассказала, как может пройти её новогодняя ночь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Блогер призналась, что не исключает варианта, при котором праздник она проведет вместе с детьми и пока ещё супругом Джиганом.
Правда, собираться семья планирует не в доме, где они жили раньше, а на ферме, которую Самойлова открыла совсем недавно.
По словам Оксаны, присутствие Дениса на празднике вполне возможно — она не видит в этом ничего странного и относится к ситуации спокойно.
«Мы точно там будем с детьми, но не исключено, что Денис будет праздновать с нами. А что ему ещё делать? Он, наверное, тоже захочет, поэтому просто приедет и всё. Не выгоню, конечно», — поделилась Самойлова на мероприятии «VK под шубой 4».Кроме того, блогер подвела личные итоги 2025 года. В числе своих достижений она отметила, что за короткое время научилась управлять вертолётом и уверенно ездить верхом на лошади.