«Я не рождена для этого! Умоляю!»: дочь Виктории Бони расплакалась из-за перелёта в экономе
13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина эмоционально отреагировала на предстоящий перелёт в эконом-классе. Об этом блогер сообщила в соцсетях.
По дороге в аэропорт девочка буквально умоляла маму поменять билет и пересадить ее в бизнес-класс, настаивая, что не готова провести в обычном салоне несколько часов.
«Я не рождена для этого! Я не буду пять часов сидеть в экономе! Я не хочу там. Эконом — это ужасно! Я даже не могу там сидеть нормально! Пожалуйста, я тебя умоляю (взять в бизнесе)! Я хочу быть в комфорте!» — возмущалась Анджелина, заявив, что готова оплатить апгрейд даже из собственных накоплений.Несмотря на первоначальный отказ, Виктория всё же пошла навстречу дочери. Слёзы сделали свое дело — билет в бизнес-класс был куплен, но с условием: апгрейд засчитали как рождественский подарок.