«Я не рождена для этого! Умоляю!»: дочь Виктории Бони расплакалась из-за перелёта в экономе

20 декабря 2025, 12:26

Дочь Виктории Бони устроила истерику из-за билета в эконом-классе

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

13-летняя дочь Виктории Бони Анджелина эмоционально отреагировала на предстоящий перелёт в эконом-классе. Об этом блогер сообщила в соцсетях.





По дороге в аэропорт девочка буквально умоляла маму поменять билет и пересадить ее в бизнес-класс, настаивая, что не готова провести в обычном салоне несколько часов.





«Я не рождена для этого! Я не буду пять часов сидеть в экономе! Я не хочу там. Эконом — это ужасно! Я даже не могу там сидеть нормально! Пожалуйста, я тебя умоляю (взять в бизнесе)! Я хочу быть в комфорте!» — возмущалась Анджелина, заявив, что готова оплатить апгрейд даже из собственных накоплений.