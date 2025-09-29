Почему Руслан Байсаров, когда‑то связанный с Кристиной Орбакайте, женился на 18‑летней чеченке и при этом не развёлся с пятой женой?

29 сентября 2025, 16:05

Руслан Байсаров (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

В 2019 году внимание российских зрителей привлекла свадьба Руслана Байсарова, бывшего зятя Аллы Пугачевой, с 18-летней девушкой из небольшого чеченского поселка. Этот брак стал не только поводом для обсуждений в светских кругах, но и вызвал множество вопросов о личной жизни Байсарова, который в шестой раз вступил в брак, не завершив отношения с пятой женой. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Руслана Байсарова Карьера и успех Личная жизнь и скандалы Новый брак с Аламат

Ранние годы Руслана Байсарова

Фото: iStock/Евгений Хабаров



Карьера и успех

Личная жизнь и скандалы

Кристина Орбакайте и Руслан Байсаров (Фото: РИА Новости/Игорь Михалев)



Новый брак с Аламат