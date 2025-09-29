Почему Руслан Байсаров, когда‑то связанный с Кристиной Орбакайте, женился на 18‑летней чеченке и при этом не развёлся с пятой женой?
В 2019 году внимание российских зрителей привлекла свадьба Руслана Байсарова, бывшего зятя Аллы Пугачевой, с 18-летней девушкой из небольшого чеченского поселка. Этот брак стал не только поводом для обсуждений в светских кругах, но и вызвал множество вопросов о личной жизни Байсарова, который в шестой раз вступил в брак, не завершив отношения с пятой женой. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы Руслана БайсароваРуслан Байсаров, родившийся в августе 1968 года в чеченском селе Пригородное, вырос в скромной, но сплоченной семье. После окончания школы он поступил в инженерно-строительный институт в Москве, однако учебу пришлось прервать из-за службы в армии. Вернувшись, Руслан сменил учебное заведение и успешно окончил нефтяной институт в Грозном.
Карьера и успехПосле получения диплома Руслан вернулся в Москву, где начал заниматься продажей компьютеров. Этот шаг принес ему первые серьезные доходы и стал основой его будущего успеха. В 2018 году он защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. По версии Forbes, его состояние достигло 900 миллионов долларов, что позволило мужчине войти в список самых богатых бизнесменов России.
Личная жизнь и скандалыПервый брак Руслана оказался неудачным, что привело к разводу. Затем он встретил известную певицу Кристину Орбакайте, с которой у них завязались отношения. Однако его ревность привела к конфликтам. В результате он избил Кристину. Несмотря на это, она простила его, но в 2003 году приняла решение уйти, узнав о его новой семье.
После расставания с певицей у Руслана родился сын от модели Алины Цевиной, которая стала его третьей женой. Однако их союз продлился всего полгода.
Новый брак с АламатВ 2009 году Руслан женился на 17-летней Мадине Гайтаевой, уроженке его родного села. Однако вскоре после этого он познакомился с 18-летней Аламат из Шали через интернет, где долго скрывал свою личность и финансовое положение.
Свадьба Руслана и Аламат состоялась в Грозном накануне Нового 2019 года. Пара выбрала закрытую церемонию, пригласив лишь самых близких. Родители Аламат не возражали против союза с состоятельным мужчиной. Интересно, что Руслан до сих пор не развелся с Мадиной.