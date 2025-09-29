Суд в Москве зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачёвой

29 сентября 2025, 13:29

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.