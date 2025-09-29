Суд в Москве зарегистрировал иск ветерана Афганистана к Пугачёвой
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
По информации агентства, истец требует компенсацию морального вреда, заявляя, что в недавнем интервью артистка допустила высказывания, которые, по его мнению, порочат президента России, армию и правоохранительные органы, а также оскорбляют народ страны. Кроме того, в иске отмечается, что Пугачева положительно высказалась о бывшем лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.
Трещев просит признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство как гражданина, ветерана боевых действий и патриота.
23 сентября сообщалось, что Савеловский суд Москвы также рассматривал аналогичный иск Трещева к певице, однако позднее его оставили без движения.
Ранее в России звучали призывы проверить деятельность Аллы Пугачевой после её интервью журналистке Катерине Гордеевой*, опубликованного на YouTube.
