Полуоткрытый брак, измены мужа и дружба с падчерицей: актрисе из фильма «Дневные звёзды» Алле Демидовой 89 лет
Сегодня, 29 сентября, выдающейся актрисе театра и кино, мастеру художественного слова и педагогу Алле Демидовой исполняется 89 лет. Она получила широкую известность после роли поэтессы Ольги Берггольц в фильме Игоря Таланкина «Дневные звёзды». Несмотря на славу, жизнь артистки не была легкой: тяжёлое военное детство, провал при поступлении в театральный вуз из-за плохой дикции, а также измены мужа. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство, юность и первые мечты о сцене Аллы Демидовой
Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Ее отец, Сергей Алексеевич, происходил из рода знаменитых золотопромышленников Демидовых, был репрессирован в 1932 году, а с началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем и погиб при освобождении Варшавы в 1945 году. Военные годы девочка провела у бабушки во Владимирской области, а после войны ее воспитывала мать, Александра Дмитриевна, которая работала на экономическом факультете МГУ.
Мечта о сцене родилась у Аллы очень рано. Уже в пятилетнем возрасте на вопрос о будущей профессии она уверенно отвечала: «Великойактрисой» — произнося это слово слитно. В школе она занималась в драмкружке, где ей часто доставались мужские роли, а также подготовила собственную чтецкую программу из классических произведений.
После школы ее ждало первое горькое разочарование: в Театральное училище имени Щукина ее не приняли из-за плохой дикции и шепелявости. Педaгог тогда заявил: «Девочка, с такой дикцией в артистки не ходят!». Оставив мечту, Демидова поступила на экономический факультет МГУ, который успешно окончила в 1959 году и даже какое-то время вела семинары по политэкономии.
Творческий путь Демидовой
Однако тяга к театру оказалась сильнее. На третьем курсе МГУ Демидова пришла в Студенческий театр, где ее первым серьезным успехом стала роль Лиды Петрусовой в спектакле «Такая любовь», поставленном Роланом Быковым. Позже она все же поступила в Щукинское училище, правда, «условно» — из-за все той же дикции. Ее дипломной работой стала роль госпожи Янг в легендарном спектакле Юрия Любимова «Добрый человек из Сезуана». Эта работа открыла ей дорогу в Театр на Таганке, где она вскоре стала одной из ведущих актрис.
Кинокарьера Аллы Сергеевны началась с эпизодических ролей. Настоящим прорывом к славе стала роль поэтессы Ольги Берггольц в фильме «Дневные звезды» (1966). В настоящее время фильмография актрисы насчитывает более 75 работ, среди которых особенно выделяются картины «Щит и меч», «Служили два товарища», «Зеркало» Андрея Тарковского и «Собака Баскервилей».
Личная жизнь и полуаткрытый брак звезды фильма «Дневные звёзды»
Со своим будущим мужем, сценаристом Владимиром Валуцким, Алла Демидова познакомилась в 1961 году в Щукинском училище. Молодой человек, только что исключенный из ВГИКа за смелую пародию на Ленина, своим поступком покорил Аллу. Несмотря на активное сопротивление матери Валуцкого, не желавшей видеть актрису в роли невестки, пара поженилась.
Их брак с самого начала не был традиционным. Супруги предпочитали жить отдельно от родителей, полностью доверив быт домработнице, чтобы сконцентрироваться на творчестве. Они были единомышленниками, их связывали общие интеллектуальные интересы, они могли подолгу разговаривать и вместе придумывать различные сценки. При этом у каждого было свое личное пространство. Демидова ходила на премьеры одна, а отдыхать они часто ездили раздельно. Валуцкий до самого конца соблюдал их семейный ритуал: он всегда провожал жену в поездки и встречал ее с букетом цветов.
В 1970-х годах у Валуцкого завязался бурный и долгий роман с актрисой Надеждой Репиной. Их связь, полная страданий и взаимных упреков, длилась около 14 лет и стала прообразом знаменитой мелодрамы «Зимняя вишня», сценарий к которой позже написал Валуцкий. По воспоминаниям Репиной, сценарист, боясь гнева жены, так и не решался уйти из семьи, постоянно откладывая решающий разговор.
Демидова знала о похождениях мужа и предпочитала сохранять достоинство. Когда назойливые слухи доходили до нее, она могла шутливо заметить мужу: «Будто бы кто-то хочет нас развести». По некоторым сведениям, когда Репина сама позвонила Алле Сергеевне, та, поняв, кто звонит, просто положила трубку. В 1991 году другая женщина, Елена Степанова, родила Валуцкому дочь Александру. Демидова отнеслась к этой новости с облегчением, понимая, что у мужа, которому она сама не могла родить ребенка, останется продолжение. Она не запрещала ему видеться с дочерью, несмотря на душевную боль.
Спокойная реакция актрисы на сложные обстоятельства ее брака была не слабостью, а следствием глубоко продуманной жизненной позиции. Демидова неоднократно заявляла, что никогда не хотела иметь детей, признаваясь в отсутствии материнского чувства. Она с пониманием относилась к желанию Валуцкого стать отцом. Кроме того актриса открыто говорила, что считает мужчин по природе немоногамными, а потому воспринимала измены не как личное предательство, а как данность. Для нее духовная близость с мужем, общность интересов и дружба были гораздо важнее физической верности.
Когда Владимир Валуцкий тяжело заболел, именно Алла Демидова до конца боролась за его жизнь и ухаживала за ним. После его кончины в 2015 году она, по слухам, даже подружилась с падчерицей и во всем ей помогала после смерти отца.
Алла Демидова сегодня
Анна Демидова давно оставила кинематограф, последняя ее кинороль датируется 2017 годом, когда она исполнила образ Бабы-Яги в артхаусной картине «Мешок без дна». Теперь актриса предпочитает наслаждаться обществом самой себя, утверждая, что ей вовсе не бывает скучно.
«Не одиночество, а уединение. Разница огромная, и душевное состояние меняется кардинально», — подчеркивала она в интервью KP.RU.
Параллельно с актерской профессией Демидова занялась литературой. Она выпустила девять книг и создала собственный экспериментальный театр. В почтенном возрасте актриса не останавливается на достигнутом: в 2022 году она заслуженно получила престижную театральную премию «Золотая маска». Сегодня главным увлечением Демидовой стали авторские поэтические вечера, где она делится с публикой стихами Анны Ахматовой и других выдающихся авторов. Оставаясь живой легендой отечественного театра, символом утонченности и элегантности, Алла Демидова продолжает вдохновлять новое поколение зрителей своим глубоким искусством.