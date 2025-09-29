ФНС предъявляет музыканту Игорю Сукачёву счёт на почти миллион рублей
Известный музыкант Гарик Сукачёв оказался в сложной финансовой ситуации. Федеральная налоговая служба выставила ему счёт на сумму 812 тысяч рублей. Если он не погасит задолженность в ближайшее время, налоговики могут заблокировать его счета и ограничить выезд за границу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Несмотря на проблемы с налогами, Гарик активно выступает по всей России. В ближайшие полгода у него запланировано как минимум семь концертов в разных городах. Первый из них пройдет в октябре в Краснодаре. Однако продажи билетов пока оставляют желать лучшего.
Ситуация с налогами может оказать влияние на его гастрольную деятельность. Музыканту необходимо решить финансовые вопросы, чтобы избежать неприятных последствий.
Игорь Сукачёв — советский и российский рок-музыкант, основатель и лидер нескольких рок-групп, более известный под уменьшительным именем Гарик Сукачёв. Музыкант всегда шел собственной дорогой в искусстве, благодаря чему получил особую популярность среди почитателей русского рока. Он добился успеха и как актер, режиссер и телеведущий авторской программы.
