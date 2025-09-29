ФНС предъявляет музыканту Игорю Сукачёву счёт на почти миллион рублей

29 сентября 2025, 09:28

Гарик Сукачёв задолжал налоговой 812 тысяч рублей

Гарик Сукачёв (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Известный музыкант Гарик Сукачёв оказался в сложной финансовой ситуации. Федеральная налоговая служба выставила ему счёт на сумму 812 тысяч рублей. Если он не погасит задолженность в ближайшее время, налоговики могут заблокировать его счета и ограничить выезд за границу. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.