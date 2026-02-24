24 февраля 2026, 10:23

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Антон Денисов)

Алексей Балабанов — режиссер, ставший одной из знаковых фигур в отечественном кинематографе. 25 февраля великому мастеру исполнилось бы 67 лет. О его личной жизни, творческом пути и причинах смерти расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Алексея Балабанова: детство и юность Режиссерская карьера Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» Личная жизнь Алексея Балабанова Алкогольная зависимость Причина смерти Алексея Балабанова

Биография Алексея Балабанова: детство и юность

«Я рос хулиганом, много стрелял из рогатки. Делал «бомбы» и подкладывал в урны, раньше железные такие были, и ждал реакции прохожих. Играл в карты», — рассказывал Алексей.

«Родители ткнули — мне все равно было, где учиться. Я в Политехнический собирался, потому что все туда шли из школы, хотя в физике вообще ничего не понимал. Ни в физике, ни в химии. Но все поступали в УПИ, Уральский политехнический, он самый большой, целый город. Но родители решили по-другому — я им благодарен», — вспоминал Балабанов.

Режиссерская карьера

«Преподаватель мне говорит: "Вот по твоему сценарию будут снимать кино. Как ты сделаешь, что вода обжигает ноги?" Я посмотрел и подумал: "Чего, дурак, что ли?". Уехал с сессии и больше не приезжал», — рассказал Алексей в интервью для книги «Балабанов»

Фильмы Алексея Балабанова

«Про уродов и людей» (1998) — мрачная драма о зарождении индустрии эротической фотографии в Петербурге конца XIX века.

«Война» (2002) — о российском солдате, оказавшемся в плену у чеченских боевиков.

«Груз 200» (2007) — жесткая социальная драма, ставшая одной из самых шокирующих картин российского кино.

«Мне не больно» (2006) — история о любви на фоне безденежья и социальных различий.

«Кочегар» (2010) — фильм о ветеране войны, который живет в своем мире и не замечает окружающего хаоса.

Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Брат» и «Брат 2»

«Брат» (1997)

«Я Сереже предложил: "Давай кино вместе сделаем. Только у меня денег нет". Он говорит: "Ну давай". Я ему рассказал идею "Брата"», — вспоминал режиссер.

«Я когда увидела эту вещь, сразу подумала, что она подошла бы Леше. Моя бабушка всегда вязала ему такие свитера на спицах, крупной вязки, теплые и уютные. И он всегда носил их. Не дай Бог было купить ему или хотя бы предложить купить свитер в магазине. А поскольку я в Багрове всегда видела Лешу — человека, который может защитить, постоять за себя и за своих любимых, — то тут же поняла, что лучшей одежды для него не придумаешь», — рассказала она.

Сергей Бодров — младший (фото: кадр из фильма «Брат»)

«Брат 2» (2000)

Личная жизнь Алексея Балабанова

«Я сразу влюбилась, когда увидела. Пообщалась и поняла — этот человек очень интересен, и я к нему очень неравнодушна, это был 1985 год, мне вот-вот исполнится 21 год», — рассказала Ирина.

«Мы много прожили с Лешей, но я всегда знала, что это его дом, его жизнь, и он был для меня настолько Бог, что чтобы он не делал — это правильно», — поделилась Надежда.

Режиссер Алексей Балабанов с супругой Надеждой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Алкогольная зависимость

«Он говорил: "Почему хороший человек Сережа погиб, а я, нехороший человек, живу? Я должен был быть там с ним. А он меня не взял"», — сказала Надежда.

Причина смерти Алексея Балабанова