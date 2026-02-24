Смерть Сергея Бодрова-младшего и алкогольная зависимость: что убило режиссера фильмов «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова?
Алексей Балабанов — режиссер, ставший одной из знаковых фигур в отечественном кинематографе. 25 февраля великому мастеру исполнилось бы 67 лет. О его личной жизни, творческом пути и причинах смерти расскажет «Радио 1».
Биография Алексея Балабанова: детство и юностьАлексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске, где прошли его детство и юность. Его отец, Октябрин Сергеевич, работал главным редактором объединения научно-популярных фильмов на Свердловской киностудии. Мать, Инга Александровна, была медиком и возглавляла местный НИИ физиотерапии и курортологии.
«Я рос хулиганом, много стрелял из рогатки. Делал «бомбы» и подкладывал в урны, раньше железные такие были, и ждал реакции прохожих. Играл в карты», — рассказывал Алексей.Еще в старших классах будущий режиссер проявил себя в творчестве: вместе с другом Евгением Горенбургом создал музыкальную группу «Кери», где играл на гитаре. В репертуаре коллектива были хиты The Beatles, Deep Purple и Led Zeppelin.
В 1976 году Балабанов окончил школу, но выпускной вечер запомнился ему не только получением аттестата: накануне он ввязался в драку из-за девушки и лишился двух зубов.
После школы он поступил в Горьковский педагогический институт иностранных языков.
«Родители ткнули — мне все равно было, где учиться. Я в Политехнический собирался, потому что все туда шли из школы, хотя в физике вообще ничего не понимал. Ни в физике, ни в химии. Но все поступали в УПИ, Уральский политехнический, он самый большой, целый город. Но родители решили по-другому — я им благодарен», — вспоминал Балабанов.Полученные знания пригодились ему во время армии: в 1981 году, завершив учебу, он был направлен на военную службу в качестве переводчика. За два года Балабанов побывал в Эфиопии, Анголе, Гвинее, Южном Йемене, Сирии и в Афганистане. Этот опыт, а также рассказы сослуживцев впоследствии нашли отражение в его фильмах.
Режиссерская карьераДемобилизовавшись в 1983 году, Балабанов решил связать свою жизнь с кино. Отец помог ему поступить во ВГИК на сценарное отделение научно-популярных фильмов. Однако долго он там не задержался: он провалился на первом же экзамене и решил покинуть ВУЗ.
«Преподаватель мне говорит: "Вот по твоему сценарию будут снимать кино. Как ты сделаешь, что вода обжигает ноги?" Я посмотрел и подумал: "Чего, дурак, что ли?". Уехал с сессии и больше не приезжал», — рассказал Алексей в интервью для книги «Балабанов»Вернувшись в Свердловск, он устроился на киностудию, начав карьеру с должности третьего помощника режиссера.
В 1987 году он поступил на Высшие режиссерские курсы в Москве, выбрав направление «Авторское кино» под руководством Бориса Галантерa.
В том же году снял свою первую короткометражку «Раньше было другое время». Сценарий он написал всего за ночь, а съемки проходили в свердловском ресторане «Старая крепость». Средств на массовку и декорации у него не было, поэтому Балабанов уговорил посетителей ресторана принять участие в съемках. Среди приглашенных звезд Балабанов задействовал своих старых друзей — группу Nautilus Pompilius.
С начала 90-х его карьера стремительно набирала обороты. Он не только снимал фильмы, но и выступал сценаристом и продюсером. Среди первых успешных работ выделяются «Трофимъ», «Счастливые дни» и «Замок». Две последние картины получили высокие оценки критиков и престижные награды.
Фильмы Алексея БалабановаБалабанов известен своей неповторимой авторской стилистикой и умением отражать дух времени. Его фильмы часто поднимают сложные, порой болезненные темы, и отличаются честным, бескомпромиссным взглядом на российскую действительность.
Помимо культовой дилогии «Брат», в его фильмографии значатся такие значимые картины, как:
- «Про уродов и людей» (1998) — мрачная драма о зарождении индустрии эротической фотографии в Петербурге конца XIX века.
- «Война» (2002) — о российском солдате, оказавшемся в плену у чеченских боевиков.
- «Груз 200» (2007) — жесткая социальная драма, ставшая одной из самых шокирующих картин российского кино.
- «Мне не больно» (2006) — история о любви на фоне безденежья и социальных различий.
- «Кочегар» (2010) — фильм о ветеране войны, который живет в своем мире и не замечает окружающего хаоса.
Режиссер Алексей Балабанов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
«Брат» и «Брат 2»
«Брат» (1997)
Фильм, ставший культовым для поколения 90-х, рассказывает историю Данилы Багрова (Сергей Бодров-младший), который возвращается из армии и отправляется в Петербург к брату. Там он оказывается втянутым в криминальный мир, но при этом сохраняет свои моральные принципы.
Балабанов снял картину с минимальным бюджетом, используя реальные питерские локации и собственные квартиры.
«Я Сереже предложил: "Давай кино вместе сделаем. Только у меня денег нет". Он говорит: "Ну давай". Я ему рассказал идею "Брата"», — вспоминал режиссер.Из-за ограниченного бюджета, многие актеры согласились на участие в съемках за бесплатно, снимаясь в своей собственной одежде. Однако знаменитый свитер Багрова все же был куплен специально: художница по костюмам, она же жена Балабанова, приобрела его в секонд-хенде за 35 рублей.
«Я когда увидела эту вещь, сразу подумала, что она подошла бы Леше. Моя бабушка всегда вязала ему такие свитера на спицах, крупной вязки, теплые и уютные. И он всегда носил их. Не дай Бог было купить ему или хотя бы предложить купить свитер в магазине. А поскольку я в Багрове всегда видела Лешу — человека, который может защитить, постоять за себя и за своих любимых, — то тут же поняла, что лучшей одежды для него не придумаешь», — рассказала она.Несмотря на простую историю, «Брат» стал знаковым фильмом эпохи. Картина получила Гран-при «Кинотавра» и несколько других наград.
Сергей Бодров — младший (фото: кадр из фильма «Брат»)
«Брат 2» (2000)
Продолжение истории вышло в 2000 году и стало еще более популярным. На этот раз Данила отправляется в США, чтобы помочь другу, оказавшемуся в беде. Фильм исследует тему справедливости, противостояния «наших» и «чужих», а также отношений России и Запада.
Картина снималась не только в России, но и в Чикаго и Нью-Йорке. Балабанову удалось передать атмосферу конца 90-х и начало 2000-х, а сцены с американскими полицейскими и бандитами придают фильму динамику.
Интересно, что согласно американским законам, в кино запрещено использовать настоящих полицейских и подлинные денежные купюры — для съемок обычно изготавливают специальные реквизитные деньги. Однако съемочной группе удалось договориться с мексиканскими полицейскими, которые согласились принять участие в фильме.
Личная жизнь Алексея БалабановаБалабанов был женат дважды. Со своей первой женой Ириной он познакомился в Москве, когда учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Их брак продлился всего два года, несмотря на рождение сына Федора.
«Я сразу влюбилась, когда увидела. Пообщалась и поняла — этот человек очень интересен, и я к нему очень неравнодушна, это был 1985 год, мне вот-вот исполнится 21 год», — рассказала Ирина.Вторую супругу, художницу по костюмам Надежду Васильеву, он встретил на съемках фильма «Замок». В их семье родился сын Петр.
«Мы много прожили с Лешей, но я всегда знала, что это его дом, его жизнь, и он был для меня настолько Бог, что чтобы он не делал — это правильно», — поделилась Надежда.
Режиссер Алексей Балабанов с супругой Надеждой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Алкогольная зависимостьЖизнь Балабанова можно разделить на два периода: до и после трагедии в Кармадонском ущелье. Гибель съемочной группы во главе с Сергеем Бодровым стала для него серьезным ударом, с которым он не смог справиться.
Тяжелой утратой стала и смерть его отца, но именно катастрофа в Кармадоне оказалась переломным моментом. Балабанов планировал отправиться к коллегам спустя несколько дней, но катастрофа произошла раньше: ледник сошел, похоронив под собой несколько десятков человек.
«Он говорил: "Почему хороший человек Сережа погиб, а я, нехороший человек, живу? Я должен был быть там с ним. А он меня не взял"», — сказала Надежда.После этого режиссер начал злоупотреблять алкоголем. В Петербурге, где он жил на Васильевском острове, местные жители часто замечали его в нетрезвом состоянии — то на лавочке у дома, то прямо у подъезда. Несмотря на это, Балабанов продолжал активно работать, создавая фильмы каждые несколько лет. Коллеги и друзья пытались убедить его остановиться, так как понимали, что алкоголь разрушает его здоровье. Во время съемок «Мне не больно» режиссер уже не мог стоять на ногах и руководил процессом, сидя в кресле.
Причина смерти Алексея БалабановаАлексей Балабанов ушел из жизни 18 мая 2013 года. Причиной стал сердечный приступ. В тот момент он находился в санатории «Дюны» в Сестрорецке, недалеко от Петербурга, где работал над новым сценарием. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Во время съемок документального фильма «Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться» для Первого канала Надежда призналась, что до сих пор не верит в смерть мужа и считает его живым: она носит его кошелек или военный билет.
Фото: РИА Новости / Игорь Руссак
За год до смерти, в 2012 году, Балабанов выпустил свой последний фильм «Я тоже хочу». Картина поднимает философские вопросы жизни и смерти. Интересно, что в съемках участвовали не профессиональные актеры, а ветераны афганской войны и бывшие криминальные авторитеты. Сам режиссер и его сын Петр также появились в кадре — Балабанов сыграл умирающего персонажа.