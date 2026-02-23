Достижения.рф

Микки Рурк запросил огромный гонорар после слухов о разорении

Микки Рурк требует не менее 200 тысяч долларов за съёмочный день
Микки Рурк (Фото: Instagram* / @mickey_rourke_)

Голливудский актёр Микки Рурк оказался в центре обсуждений после сообщений о финансовых трудностях и возможном выселении из дома. Об этом сообщает Radar Online.



На фоне этих новостей артисту начали активно поступать новые предложения о работе, однако его требования к гонорару удивили индустрию.

Рурк отказывается рассматривать проекты с оплатой ниже 200 тысяч долларов за один съёмочный день. Несмотря на сложное финансовое положение, актёр, как утверждается, настаивает на ставке уровня звезды первой величины.

Интерес к артисту резко вырос после появления информации о его разорении — продюсеры стали предлагать ему не только роли в кино, но и сценические выступления. Менеджер актёра Кимберли Хайнс отмечает, что Рурк рассматривает лишь те проекты, которые соответствуют его статусу и финансовым ожиданиям.

При этом в последние годы фильмография актёра в основном состояла из независимых и малобюджетных картин, что делает его нынешние требования особенно обсуждаемыми в профессиональной среде.

Софья Метелева

