Микки Рурк запросил огромный гонорар после слухов о разорении
Голливудский актёр Микки Рурк оказался в центре обсуждений после сообщений о финансовых трудностях и возможном выселении из дома. Об этом сообщает Radar Online.
На фоне этих новостей артисту начали активно поступать новые предложения о работе, однако его требования к гонорару удивили индустрию.
Рурк отказывается рассматривать проекты с оплатой ниже 200 тысяч долларов за один съёмочный день. Несмотря на сложное финансовое положение, актёр, как утверждается, настаивает на ставке уровня звезды первой величины.
Интерес к артисту резко вырос после появления информации о его разорении — продюсеры стали предлагать ему не только роли в кино, но и сценические выступления. Менеджер актёра Кимберли Хайнс отмечает, что Рурк рассматривает лишь те проекты, которые соответствуют его статусу и финансовым ожиданиям.
При этом в последние годы фильмография актёра в основном состояла из независимых и малобюджетных картин, что делает его нынешние требования особенно обсуждаемыми в профессиональной среде.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России