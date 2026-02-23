Микки Рурк запросил огромный гонорар после слухов о разорении

23 февраля 2026, 22:38

Микки Рурк требует не менее 200 тысяч долларов за съёмочный день

Микки Рурк (Фото: Instagram* / @mickey_rourke_)

Голливудский актёр Микки Рурк оказался в центре обсуждений после сообщений о финансовых трудностях и возможном выселении из дома. Об этом сообщает Radar Online.