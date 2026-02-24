Филипп Киркоров оказался в непростой ситуации
Филипп Киркоров оказался в непростой ситуации. Он накопил более полумиллиона рублей долгов за коммунальные услуги. С прошлого года певец не оплачивает счета за свои элитные апартаменты в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
58-летний артист владеет восьмью квартирами на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. Три из них расположены в Филипповском переулке недалеко от Арбата. Среди объектов — роскошный пентхаус площадью 537 квадратных метров стоимостью 650 миллионов рублей и две смежные квартиры по 480 миллионов каждая. Также у мужчины есть два машино-места.
За коммунальные услуги по этим объектам Киркоров должен 456 тысяч рублей. В дополнение к этому, он владеет пятью более скромными квартирами в Таганском районе, которые стоят около 180 миллионов рублей. За это жильё артист задолжал 65 тысяч рублей.
