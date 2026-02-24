24 февраля 2026, 08:48

Филипп Киркоров накопил больше полумиллиона долгов за коммуналку

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Филипп Киркоров оказался в непростой ситуации. Он накопил более полумиллиона рублей долгов за коммунальные услуги. С прошлого года певец не оплачивает счета за свои элитные апартаменты в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.