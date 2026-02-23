«Расплата за облизывание»: На Байкале сожгли чучело певца SHAMAN

23 февраля 2026, 21:36

В Иркутской области местные жители сожгли чучело в образе певца SHAMAN

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

В Иркутской области местные жители сожгли на Масленицу чучело, которому придали сходство с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN). Общественный деятель Денис Букалов опубликовал видео с мероприятия в своём блоге.





Букалов считает, что эта акция направлена не против конкретного артиста.

«Это перформанс о границах допустимого. Для коренных народов и для многих местных жителей Байкал — сакральное место. Не локация для хайпа, не фон для «контента», не декорация для эпатажа», — пояснил общественник.