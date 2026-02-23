«Расплата за облизывание»: На Байкале сожгли чучело певца SHAMAN
В Иркутской области местные жители сожгли чучело в образе певца SHAMAN
В Иркутской области местные жители сожгли на Масленицу чучело, которому придали сходство с певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN). Общественный деятель Денис Букалов опубликовал видео с мероприятия в своём блоге.
Букалов считает, что эта акция направлена не против конкретного артиста.
«Это перформанс о границах допустимого. Для коренных народов и для многих местных жителей Байкал — сакральное место. Не локация для хайпа, не фон для «контента», не декорация для эпатажа», — пояснил общественник.Активист отметил, что этот перформанс стал реакцией на инциденты, когда приезжие воспринимают озеро как аттракцион. Такое отношение, по словам Букалова, нередко оборачивается трагедиями и гибелью людей.
Автор публикации добавил, что Байкалу необходим кодекс поведения для туристов и артистов. Без чётких правил каждый подобный случай будет оставаться лишь симптомом проблемы, которая продолжит наносить ущерб озеру.