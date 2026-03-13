«Почти весь оркестр»: первый муж Долиной раскрыл пикантные детали о ее связи с Орбеляном и оргиях с коллективом

13 марта 2026, 09:55

Лариса Долина (Фото: Инстаграм*@larisa.dolina.official)

Молчание как приговор: первый муж Ларисы Долиной нарушил многолетнее табу, чтобы рассказать о том, какой ценой ковалась слава народной артистки. Михаил Кудельман рисует портрет женщины, для которой сцена всегда была важнее человеческих отношений. В последнее время имя певицы оказывается в центре скандалов, которые не имеют ничего общего с джазом и вокалом. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Отзвуки минувших лет Голос, заставляющий забыть о внешности Невысказанная правда прошлого Долгая дорога к счастью Продажная любовь: как постель открывала двери в шоу-бизнес Сцена как маска: другая Лариса Долина Любовь по тарифу: одиночество в сети Жертва или хозяйка своей жизни?



Лариса Долина (Фото: Инстаграм*@larisa.dolina.official) Точку в громком деле вокруг элитного жилья певицы поставил Верховный суд. 16 декабря 2025 года коллегия судей огласила решение, которое заставило говорить об «эффекте Долиной» по-новому. Суд отменил все предыдущие решения нижестоящих инстанций и окончательно закрепил право собственности на элитную квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье.



Чтобы понять откуда столько надменности, бессердечия и жесткости, стоит заглянуть в прошлое Долиной — где не было славы и денег. Туда, где ковался тот железный характер, который сегодня восхищает и пугает одновременно.



Ключ к пониманию сложной натуры звезды неожиданно дал тот, кто знал Ларису лучше всех, — её первый муж и отец единственной дочери, Анатолий Миончинский. Его откровения, полные горечи и боли, проливают свет на противоречивый характер певицы.

Отзвуки минувших лет

Голос, заставляющий забыть о внешности

«Я зашел в зал Академии Жуковского во время репетиции. Полумрак, пустые кресла, мощный звук оркестра... А на сцене стоит и поет нечто огромное, пугающее, настоящее существо», — так безжалостно описывал он тот момент.

Лариса Долина (Фото: Инстаграм*@larisa.dolina.official)

«Она пела джаз так, как никто другой. Это сейчас она часто переходит на крик, а тогда... В ней был уникальный, дикий шарм. Представьте: лишний вес, вульгарность, вызывающее декольте, обнажающее больше, чем следует, — и при этом абсолютная свобода и отсутствие комплексов. Я попался на этот крючок мгновенно», — признавался экс-супруг.

Невысказанная правда прошлого

«Мы были на гастролях, вечером крепко выпили с Кроллом, поминая прошлое. Утром я просыпаюсь, а рядом — Лариса. Первая мысль была ужасной: "Господи, что я наделал?"», — вспоминал Анатолий.

Долгая дорога к счастью

«Мы оба безумно хотели ребенка, — делился сокровенным Миончинский. — Три года мы бились головой о стену. Лариса начала упрекать меня, утверждая, что проблема во мне».

«Я часами разговаривал с её животом, пел колыбельные, а дочка отзывалась толчками. Лариса расцвела, она была в восторге от этого чуда внутри себя», — вспоминал музыкант.

Продажная любовь: как постель открывала двери в шоу-бизнес

Лариса Долина (Фото: Инстаграм*@larisa.dolina.official)

«Первый? Опомнитесь! Я был, дай бог, двадцать первым. Долина прошла суровую школу жизни еще в Армении».

«Она никогда не делала из этого тайны. Да, была связь с Орбеляном. Но будем честны: именно он подарил ей псевдоним "Лариса Долина", понимая, что с фамилией Кудельман на афишах Еревана далеко не уедешь. А потом... потом был почти весь оркестр. Когда я однажды спросил её о количестве партнеров, она честно ответила, что давно потеряла им счет».

Сцена как маска: другая Лариса Долина

«Никакая. Абсолютно. Не хозяйственная, не интересная в беседе. В быту она оставалась той самой девчонкой с одесского привоза: громкой, грубоватой, с специфическим смехом, чавканьем за столом. Её кругом общения были сомнительные личности — фарцовщики, валютные проститутки. Это был её мир, в котором она чувствовала себя как рыба в воде».

Любовь по тарифу: одиночество в сети

«Я звонил, спрашивал, интересовался. Но со временем стена отчуждения становилась всё толще. Дочь отвечала односложно, сухо, с раздражением. "Всё нормально, папа, пока". Ей было уже 27 лет, когда я звонил в последний раз. И я понял — я ей просто не нужен», — признавался он не скрывая боли.

Жертва или хозяйка своей жизни?