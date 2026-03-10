Надежда Сысоева рассекретила роман с 25-летним блогером

10 марта 2026, 13:00

41-летняя Надежда Сысоева встречается с блогером Колей Безопасностью

Надежда Сысоева (Фото: Instagram* / @inadenka)

Актриса и звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева подтвердила новый роман. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».