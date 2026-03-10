Надежда Сысоева рассекретила роман с 25-летним блогером
Актриса и звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева подтвердила новый роман. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Избранником 41-летней артистки стал 25-летний блогер, известный в сети как Коля Безопасность.
Известно, что несколько лет назад молодой человек оказался в центре скандальной истории: он пытался нелегально пересечь границу США через Мексику и был задержан. В итоге блогер провёл около двух лет в тюрьме штата Техас.
Сейчас Коля занимается стримингом и ведёт соцсети, хотя раньше прославился роликами с пранками.
Стоит отметить, что ранее Сысоева уже состояла в отношениях с более молодым блогером Сашей Стоуном.
