Достижения.рф

С Аллы Пугачёвой требуют 5 млн рублей за слова о «доносчике»

Виталий Бородин подал иск к Алле Пугачёвой после её резкого интервью
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал взыскать 5 миллионов рублей с Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает SHOT.



Иск связан с высказываниями певицы в одном из интервью, где она назвала общественника «доносчиком и стукачом».

По словам Бородина, он подал заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Полученную компенсацию, как утверждает общественник, он намерен направить на нужды специальной военной операции.

Бородин также заявил, что считает недопустимым подобные высказывания со стороны артистки и предложил ей приехать в Россию для участия в юридических разбирательствах и публичных дебатах.

Причиной иска стали слова Пугачёвой, прозвучавшие в недавнем интервью, где она критически высказалась о спецоперации и о самом Бородине. На судебное заседание певица не явилась.

Ранее Бородин также утверждал, что против него якобы готовилось покушение и что за этим могла стоять Пугачёва. По его словам, предполагаемый исполнитель сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о планах.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0