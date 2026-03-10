С Аллы Пугачёвой требуют 5 млн рублей за слова о «доносчике»
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал взыскать 5 миллионов рублей с Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает SHOT.
Иск связан с высказываниями певицы в одном из интервью, где она назвала общественника «доносчиком и стукачом».
По словам Бородина, он подал заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации. Полученную компенсацию, как утверждает общественник, он намерен направить на нужды специальной военной операции.
Бородин также заявил, что считает недопустимым подобные высказывания со стороны артистки и предложил ей приехать в Россию для участия в юридических разбирательствах и публичных дебатах.
Причиной иска стали слова Пугачёвой, прозвучавшие в недавнем интервью, где она критически высказалась о спецоперации и о самом Бородине. На судебное заседание певица не явилась.
Ранее Бородин также утверждал, что против него якобы готовилось покушение и что за этим могла стоять Пугачёва. По его словам, предполагаемый исполнитель сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о планах.
