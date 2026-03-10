Дочь Виктории Бони удивила маму покупкой поношенной обуви

10 марта 2026, 12:30

Дочь Виктории Бони неожиданно купила секонд-хенд

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина неожиданно решила купить поношенные вещи. Девушка приобрела джинсы и ботинки с мехом, чем сильно удивила свою маму.