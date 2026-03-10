Дочь Виктории Бони удивила маму покупкой поношенной обуви
Дочь телеведущей Виктории Бони Анджелина неожиданно решила купить поношенные вещи. Девушка приобрела джинсы и ботинки с мехом, чем сильно удивила свою маму.
Особенно это показалось странным на фоне того, что раньше Анджелина привыкла к дорогим покупкам и, по словам Бони, могла тратить до 70 тысяч рублей в день.
Виктория отреагировала на обновки дочери с недоумением и даже немного возмутилась. Она призналась, что не понимает, как можно спокойно носить обувь, которую до этого уже кто-то использовал.
Пользователи сети в шутку предположили, что Анджелина решила перейти в режим экономии.Особенно это показалось странным на фоне того, что раньше Анджелина привыкла к дорогим покупкам и, по словам Бони, могла тратить до 70 тысяч рублей в день.
Виктория отреагировала на обновки дочери с недоумением и даже немного возмутилась. Она призналась, что не понимает, как можно спокойно носить обувь, которую до этого уже кто-то использовал.
Пользователи сети в шутку предположили, что Анджелина решила перейти в режим экономии.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России