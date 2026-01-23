«Под влиянием таблеток»: Адвокат оценил шансы Джигана оспорить брачный договор с Самойловой
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко) рискует передать своей супруге Оксане согласно брачному договору имущество общей стоимостью свыше 400 млн рублей. Однако в настоящее время адвокаты певца пытаются оспорить эту договоренность, утверждая, что Джиган был «в уязвимом состоянии».
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что доказывать свою правоту в суде будет крайне сложным, потому что для оспаривания брачного договора применимы особенные основания: недееспособность стороны или невозможность понимать значение своих действий и руководить ими в момент совершения сделки, существенное заблуждение при подписании документов, заключение договора под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств.
«Заявление адвокатов о том, что Денис Устименко подписывал договор «в уязвимом состоянии», нужно будет доказать. Он не был способен понимать значение своих действий? Состояние было вызвано именно приемом лекарственных средств? Знала ли другая сторона (Оксана Самойлова) об этом?» — объяснил эксперт.
По его словам, скорее всего, будет назначена комплексная психолого-психиатрическая (или медико-психологическая) экспертиза. Там предстоит ретроспективно оценить, могло ли указанное состояние и прием конкретных препаратов лишать его возможности осознанно подписывать документ.
«Косвенными доказательствами будут показания лиц, которые общались с Джиганом до, во время и после подписания и могли заметить его неадекватное состояние. Также отправят запрос в медицинские учреждения», — сказал Воропаев.
Он добавил, что перспективы успешного оспаривания брачного договора очень низкие, потому что для публичного лица доказать свое «уязвимое состояние» — сложная задача, к которой суды относятся с предельной осторожностью.