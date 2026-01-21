Адвокат раскрыл, на каких основаниях суд отменит брачный договор Джигана

21 января 2026, 21:10

Адвокат Бенхин: шансы Джигана отменить брачный контракт близки к 100%

Денис Устименко-Вайнштейн (Фото: Telegram @geegunchill)

Адвокат Александр Бенхин заявил, что шансы рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) аннулировать брачный договор с блогером Оксаной Самойловой близки к 100%.





В беседе с «NEWS.ru» Бенхин сообщил, что суды в последние годы часто признают такие соглашения недействительными, если сторона докажет неадекватное состояние при подписании.

«В деле Джигана — Самойловой явно есть доказательства, что он был не в себе, неадекватен, когда подписывал договор. Это часть его имиджа, что он где-то тупит, где-то ведёт себя странно. Более того, он не стесняется того, что принимал какие-то запрещённые препараты, лечился от этого», — пояснил эксперт.